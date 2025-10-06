1年に1度しかない、うずまきナルトのための特別企画 ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025』を大特集！ 前夜祭を含む、全7つのコンテンツでナルトをお祝いしよう
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のうずまきナルトの誕生日を祝して、前夜祭を含む、全7つのイベントでナルトの誕生日を祝う『忍里ナルトバースデー2025』を開催しています。今回は、世界中のうずまきナルトファンのために、ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」でナルトと一緒に最高の1日を過ごしていただけるよう、全7つのコンテンツを大特集いたします。世界中の仲間たちよ、1年に1度のナルトの誕生日を祝うため、ニジゲンノモリに集結せよ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331156&id=bodyimage1】
■『忍里ナルトバースデー2025』壱の巻 「復活！中忍試験＆ナルトバースデーグリーティング」概要
開催日：
（1）中忍試験／9月20日（土）～11月30日（日）
（2）バースデーグリーティング／10月10日（金）～10月13日（月）
※（1）は期間中の土日祝と10月10日（金）のみ開催
内容：
（1）中忍試験
アニメでナルトが挑戦した「中忍試験」を再現。第1の試練（〇×クイズ）、第2の試験（巻物争奪戦）、第3の試験（第2の試験を突破したもののみ内容を通達）の全ての試験を突破したもののみが、中忍として認められ、合格証を手に入れることができます。現在の合格率は脅威の0.4％
（2）ナルトバースデーグリーティング
“うずまきナルト”とのスペシャルグリーティングを開催。1組ずつ、ナルトと一緒に記念写真を撮影できるほか、じゃんけん大会も開催。勝ち残った方には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルグッズをプレゼント
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」火影岩前
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
■『忍里ナルトバースデー2025』弐の巻 「九喇嘛とチャクラ綱引き」概要
開催日：
10月10日（金）10：00
内容：
うずまきナルトの誕生日である10月10日（金）の営業開始に合わせ、入場ゲートである「あ・んの門」開門のための綱引きゲームを開催。アニメ同様、九尾の狐・九喇嘛との綱引きを演出し、名シーンを追体験いただけます。また、参加された方は「九喇嘛のお面」をプレゼント
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」あ・んの門前
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
■『忍里ナルトバースデー2025』参の巻「バースデーオリジナルステッカー」 概要
配布期間：
2025年9月20日（土）～11月30日（日）
内容：
期間中にご来場されたお客様全員に、『忍里ナルトバースデー2025』のために新たにデザインされた「バースデーオリジナルステッカー」全6種から1枚をランダムでプレゼントいたします。
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」受付
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
■『忍里ナルトバースデー2025』肆の巻「ナルトのバースデーフォトコンテスト」 概要
開催期間：
2025年10月1日（水）～31日（金）
内容：
期間中に、X上でナルトをお祝いするためのフォトコンテストを開催。参加者は、忍里で撮影したナルトの誕生日をお祝いする1枚に「＃忍里ナルトバースデー2025（#shinobizatonarutobirthday2025）」を付けて、Xで投稿頂きます。投稿された写真の中から、最優秀賞を選出し、「NARUTO＆BORUTO 忍里」公式Xにて掲載、表彰します。さらに、期間中に「NARUTO&BORUTO 忍里」にて展示される特製横断幕に、Xで投稿頂いた中から一部抜粋してコメントを掲載。アトラクション現地にご来場されたお客様には、直接ナルトへのお祝いを書き込めるスペースも設置いたします。
