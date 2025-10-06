【華やかな高級感】金箔高台寺蒔絵 飾り皿 ― 重要なお取引先への贈答に
格式ある伝統工芸の美を、特別な贈答品として。
【箔蒔絵】金箔高台寺蒔絵 飾り皿は、京都・高台寺の雅やかな意匠を金箔で表現した一枚。光を受けて煌めく金箔が、受け取る方の心を華やかに彩ります。
職人の手仕事による精緻な蒔絵は、単なる装飾品に留まらず、贈る側の品格や感謝の想いを伝える力を持ちます。法人贈呈や株主向け、取引先への特別な謝礼としても最適で、オフィスや応接間の展示品としても映える存在感。
贈る相手に「格式と誠意」を同時に伝えたい場面に、唯一無二の選択肢となる飾り皿です。高級感あふれる仕上がりは、社内外問わず、重要な節目や記念日の贈答品としても喜ばれます。
【箔蒔絵】金箔高台寺蒔絵 飾り皿 ［1枚］
https://www.shikki-shop.com/choudohin4098-3/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331154&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
【箔蒔絵】金箔高台寺蒔絵 飾り皿は、京都・高台寺の雅やかな意匠を金箔で表現した一枚。光を受けて煌めく金箔が、受け取る方の心を華やかに彩ります。
職人の手仕事による精緻な蒔絵は、単なる装飾品に留まらず、贈る側の品格や感謝の想いを伝える力を持ちます。法人贈呈や株主向け、取引先への特別な謝礼としても最適で、オフィスや応接間の展示品としても映える存在感。
贈る相手に「格式と誠意」を同時に伝えたい場面に、唯一無二の選択肢となる飾り皿です。高級感あふれる仕上がりは、社内外問わず、重要な節目や記念日の贈答品としても喜ばれます。
【箔蒔絵】金箔高台寺蒔絵 飾り皿 ［1枚］
https://www.shikki-shop.com/choudohin4098-3/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331154&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ