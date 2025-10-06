Olympus、W. L. Gore & Associatesと国際販売店契約を締結し、Olympusのエンドセラピー・ポートフォリオを拡大





ペンシルバニア州センター・バレー、ドイツ・ハンブルク、2025年10月6日 /PRNewswire/ -- 人々の生活をより健康的で、安全かつ充実したものにすることを使命とするグローバルな医療技術企業のOlympusは、米国を拠点とし、様々な産業分野で革新的な製品を開発するグローバルなマテリアルサイエンス企業であるW. L.Gore & Associates, Inc（以下「Gore」）の医療製品事業と国際販売店契約を締結しました。



GORE® VIABIL® Biliary Endoprosthesis



本契約により、Olympusは内視鏡的ステント留置術向けGORE® VIABIL® Biliary Endoprosthesisの国際総代理店となり、販売権を持つことになります。Olympusは今後数ヶ月の間に、欧州を皮切りに商業化に向けた取り組みを開始し、時間をかけて他の国にも段階的に導入していく予定です。内視鏡的ステント留置術向け GORE®VIABIL®Biliary EndoprosthesisをOlympusの肝胆膵（HBP）ポートフォリオに加えることで、Olympusは急成長する消化管（GI）金属ステント市場におけるグローバルプレゼンスを拡大することになります。

GoreとOlympusは才能と技術を結集しています。今回の契約は、患者の転帰を改善する革新的なインターベンション治療製品を提供してきた両社の歴史を共有することで、標準治療を向上させる機会を提供するものです。内視鏡的ステント留置術向けGORE®VIABIL®を既存の胆道ステント・ポートフォリオに加えることで、Olympusは医療従事者とその患者に幅広いGIデバイスを提供します。

内視鏡的ステント留置術向けGORE®VIABIL®Biliary Endoprosthesisは、胆道狭窄に伴う症状を緩和するための差別化された代替手段を提供するフルカバーの自己拡張型金属ステントです*。使いやすいデリバリーシステムと非短縮型†デザインにより、デプロイにおける正確な位置決めが可能です。内視鏡的ステント留置術向けGORE®VIABIL®Biliary Endoprosthesisは、非多孔性のePTFE/FEP（延伸ポリテトラフルオロエチレン/フッ素化エチレンプロピレン）ライニングが特徴で、強固で耐久性のあるバリアが形成されるため、一般的なカバードステントに見られる移動率を上昇させることなく、腫瘍の浸潤を防止するカバードステントの利点を提供します。1、2、3、4

「革新的技術の世界的リーダーであるGoreと提携することができ嬉しく思います。VIABILステントは消化管に疾患を持つ患者の治療に不可欠なデバイスであり、この契約は業界をリードする当社のERCPポートフォリオを補完するものです」と、OlympusのグローバルSVP兼ゼネラルマネージャーであるマイク・キャラハンは述べています。「Olympusは、医療機関や専門家が患者に質の高い医療を提供できるよう支援しており、 Goreとの関係構築はその目標達成に向けた重要な一歩となります。」

「Olympusと提携することができ、嬉しく思います。Olympusの内視鏡治療チームの確かな商業的手腕が、Goreの医療機器イノベーションの専門知識とうまく組み合わさることで、今後何年にもわたってユニークなソリューションにより患者により良いサービスを提供できると強く確信しています」と、 Goreの心臓・外科ソリューション事業のリーダーであるジェイク・ゴーブル氏は述べています。

* 使用目的には地域差があります。各地域の適応症、禁忌、関連する安全性に関する情報については、必ず使用説明書を参照してください。

† 説明書通りにデプロイすれば、体内プロテーゼが著しく短縮することはありません。

Olympusについて

Olympusは、人々の生活をより健康的で、安全かつ充実したものにするという同社のパーパスの実現に取り組んでいます。グローバルな医療技術企業として、同社は医療従事者と連携し、早期発見、診断、低侵襲治療のための革新的なソリューションとサービスを提供しています。これにより、特定の疾患領域におけるケアの水準を引き上げ、患者の治療成果の向上を目指しています。Olympusは100年以上にわたり、世界中のお客様に最適な成果を提供することを目的として設計された製品を生み出すことで、社会に貢献するという目標を追求してきました。詳細については、olympus-global.comをご覧いただき、同社のグローバルXアカウント（@Olympus_Corp）をフォローしてください。

Goreについて

W. L. Gore & Associatesは、産業の変革と生活の向上に貢献するグローバルなマテリアルサイエンス企業です。1958年以来、Goreは宇宙空間から世界最高峰の山々、人体の仕組みに至るまで、過酷な環境における複雑な技術的課題を解決してきました。約13,000人の従業員を擁し、チームワークを重視する強固な企業文化を持つゴアは、年間50億ドルの売上高を計上しています。詳細については、gore.comをご覧ください。

