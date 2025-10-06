ステファニー・リンチ＝アビブ、卸売市場にサービスを提供するフランス第3位の企業向け光ファイバーインフラプロバイダーであるコバージュのマネージングディレクターに就任





パリ, 2025年10月6日 /PRNewswire/ -- アルティテュード・グループ（Altitude Group）は、アイメリック・ドゥ・カルデスの後任として、コバージュ（Covage）のマネージングディレクターにステファニー・リンチ＝アビブを2025年9月15日付で任命したことを発表しました。

2021年にアルティテュード・グループに買収されたコバージュは、ビジネス市場専用のネットワークで、光回線（FTTO、FTTH、FTTE）からモバイル（4G、5G）まで、包括的な接続ソリューションを提供するフランス唯一の通信回線卸事業者です。

近年、同社はマネージングディレクターのアイメリック・ドゥ・カルデスのリーダーシップの下で統合を完了し、より質の高いサービスを提供するため、ネットワークの拡大、統合、デジタル化に多額の投資を行ってきました。

この勢いを継続するため、コバージュは新たな発展の段階に進み、ステファニー・リンチ＝アビブをマネージングディレクターとして迎えることになりました。

25年以上の国際的な経験を持つリンチ＝アビブは、ルーセント・テクノロジーズ（Lucent Technologies）とAT&Tでキャリアを積み、両社では財務、マーケティング、営業、戦略の分野で各種管理職を歴任しました。

その後、コルトテクノロジーサービス（Colt Technology Services）で最高マーケティング責任者を務め、マーケティングの変革の陣頭指揮を執り、大企業市場における同社の位置付けを大きく変えました。

また、GSMAの最高マーケティング責任者としてイベント管理を再編し、マーケティング機能を全面的に変えることで、完全に混乱した環境においても事業の継続的な運営を可能にしました。直近ではイーユー・ネットワークス（euNetworks）の社長を務め、グループの資本再編のオペレーションと市場参入戦略で指揮を執りました。

「アルティテュード・グループの一員であるコバージュに加わり、チームとともにこの新しい発展の段階を指揮できることを嬉しく思います。当社はフランス全土に隅々まで行き渡る独自のネットワークを持っており、あらゆる規模の企業の接続ニーズに応えるとともに、地域のデジタル発展を加速させています」とステファニー・リンチ＝アビブは述べています。

アルティテュード・グループの会長兼最高経営責任者（CEO）のドロテ・ルバルビエは、さらに次のように話しています。「ステファニーの就任は、コバージュの歴史における重要な時期と重なります。数年に及ぶ統合を経て、当社は新たな成長の段階を迎えており、彼女のリーダーシップ、業界における経験、事業開発の専門知識は目標達成の鍵となります。彼女の新たな役割への就任が、彼女自身と執行委員会にとって良い結果につながることを願っています。また、アイメリック・ドゥ・カルデスのこれまでの貢献とプロとしての仕事に感謝すると同時に、今後のご活躍を心よりお祈りしたいと思います」

アルティテュード・グループについて

1990年に設立されたアルティテュード（Altitude）は、ドロテ・ルバルビエが会長兼最高経営責任者（CEO）として率いる家族経営のグループ企業です。フランスで3番目に大きい光ファイバーインフラ事業者であるアルティテュード・グループは、創業以来その成長が途切れることなく、光ファイバーインフラ事業者およびB2B通信の専門事業者として、フランスにおける超高速ブロードバンド開発戦略の重要な役割を担っています。グループ全体で2,000人の専門家チームを擁し、俊敏かつ効率的なビジネスモデルを展開しています。アルティテュード・グループは以下の強力なブランドと共に、企業や地域に対して持続可能なデジタルトランスフォーメーションを提供することに尽力しています：

アルティテュード・アンフラ（Altitude Infra）、エールモブ（Airmob）、コバージュ（Covage）、リンクト（Linkt）、ネットウォ（Netwo）、フィビー・テレコム（Phibee Télécom）、ユビシテ（Ubicité）

コバージュについて

コバージュ（Covage）は、フランスで3番目に大きいビジネス市場インフラ事業者です。ビジネス市場に特化した光ファイバーと5Gのソリューションをフルレンジで提供できる唯一の通信回線卸事業者です。200社以上の事業者が同社ネットワークを利用し、企業や公共施設に対して高付加価値の超高速接続ソリューションを提供しています。同社のネットワークは15万のエンドカスタマーにサービスを提供し、専用光ファイバー（FTTO）でフランス企業の70％、共有光ファイバー（FTTH Pro）では75％をカバーしています。フランス全土に展開するコバージュは380人の従業員と20以上の支店を擁し、地域密着型のサービスを提供しています。

www.covage.com | X: @Covage_News | Covage LinkedIn

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2788405/Altitude_Logo.jpg

報道関係の問い合わせ先：

covage@lanouvelle-agence.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com