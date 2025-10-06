ワイヤレスヘッドセット 「KHS-56BT」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、当社製のBluetooth(R)対応無線機に接続が可能な片耳タイプのワイヤレスヘッドセットの新商品として「KHS-56BT」を11月下旬より発売します。

本機は、長時間使用への対応と快適な装着感を追求。当社製のBluetooth(R)対応の無線機と接続し、約12時間の連続使用が可能です。また、独自設計のインイヤー／オープン型のイヤーピースとイヤーフックを付属し、長時間でも快適な装着をサポートします。さらに、アクティブノイズキャンセリング機能※2の搭載により、騒音下でも明瞭な音声で通話できます。防塵・防水仕様（IP55※3）で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。

※1：ノイズキャンセリングON、送信：受信：待ち受け時間が5:5:90の時。使用条件により変動します。

※2：片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセリングの効果を感じにくい場合があります。

※3：JIS防塵保護等級5級・防水保護等級5級（IP55）準拠。ヘッドセット本体のみ対応。

＜企画意図＞

無線機市場においては近年、ワイヤレスヘッドセット対応製品が増加しており、当社も対応モデルのラインアップを拡充しています。無線機に接続可能なワイヤレスヘッドセットは、特に業務用途では充電切れを気にせずに長時間の連続使用に対応する商品へのニーズが高まっています。

当社が今回発売するBluetooth(R)対応ワイヤレスヘッドセット「KHS-56BT」は、約12時間の長時間使用を実現。さらに長時間の装着に配慮した独自設計による２種類のイヤーピース（インイヤー型、オープン型）とイヤーフックも付属しました。また高性能MEMSマイクとアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載し、騒音下でも明瞭な通話が可能です。さらに防塵・防水仕様（IP55）とし、さまざまな環境下の使用にも対応します。

＜主な特長＞

1．当社製Bluetooth(R)対応の無線機に接続が可能、ワイヤレス通話を実現

当社製のBluetooth(R)対応無線機、およびスマートフォンやPCと接続して、ワイヤレスで通話ができます。無線機やスマートフォン本体に触れずにスマートに通話が可能となり、配線を気にせず、より自然な動作で業務に取り組めます。

＜対応無線機器＞（2025年10月6日時点）

一般業務用無線機「TCP-D751FT」、デジタル簡易無線機「TCP-D751CT」「TCP-D261BT」「TCP-D261BTE」「TCP-D561BT」「TPZ-D563BT」「TPZ-D563BTE」、特定小電力トランシーバー「UBZ-LU27BT」「UBZ-BM51BT」、アマチュア無線機「TH-D74」（PTT機能は対象外）「TH-D75」

装着イメージ

2．約12時間の長時間使用が可能

約12時間の長時間使用が可能。長時間の業務などの使用をサポートします。

3．左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイル

イヤーピースは両耳に対応しており、イヤーフックの向きを変えることで、左右どちらの耳にも装着可能です。両耳をふさがないため周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。

4．遮音性を高めるインイヤー型と快適さを重視したオープン型の独自設計イヤーピース、およびイヤーフックを付属

長時間利用に配慮した独自デザインのイヤーピースは、遮音性を高めるインイヤー型と、圧迫感が少なくより快適さを重視したオープン型の２種類（各３サイズ）を付属。インイヤー型のイヤーピースは、長時間でも快適に装着できるよう、耳の奥まで入り込み過ぎない設計としました。また、激しい動作を要する際、ヘッドセットがずれたり、落下したりするケースを防止するイヤーフックも付属します。

イヤーピース インイヤー型（左上）、オープン型（左下）、イヤーフック（右）

5．コンパクトで連結も可能な充電用クレードルを付属

コンパクトで連結もできる充電用クレードルを付属。ヘッドセット本体とクレードルはマグネットで簡単に着脱が可能です。また、複数台を設置※4する場合も連結して整頓しやすいようにしました。ヘッドセット本体を机などに触れずに、衛生的に充電できます。

※4：電源供給口は台数分が必要です。設置場所にねじ固定も可能です。

充電用クレードル連結時

6．水の飛まつや砂埃などを気にせず使用できる防塵・防水仕様（IP55）

水の飛まつがある現場や、砂埃などが舞うアウトドアシーンなど、さまざまな環境下での業務をサポートします。

7．アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能

2つの高性能MEMSマイクと、ON/OFF可能なアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載し、周囲の騒音が気になる環境においても、明瞭な通話が可能です。

8．各種ボタン／キーをスムーズに操作しやすいように配置

押し心地や押しやすさなどに配慮し、ボタンやキーの配置をスムーズに操作しやすいよう工夫しました。特に無線通信において最も重要なPTTボタンはサイズを大きくしています。なお、使用シーンに合わせて、PTTボタンを押している間だけ送信する「PTTモード」、または一度PTTボタンを押したら再度PTTボタンを押すまで送信を継続する「PTTホールドモード」を切り替えることが可能です。

PPTボタン（赤丸）

9．環境に配慮したサステナブルなパッケージ

本商品は、社会課題の解決や環境負荷の低減に大きく貢献するなど当社独自の条件を満たした「サステナブル商品」であり、サステナビリティロゴを付与しています。本商品のパッケージにおいては、プラスチック使用量を従来比87%削減※5しています。

※5：従来品「KHS-55BT」（2021年9月発売）のパッケージとの比較。

＜商標について＞

・「サステナビリティロゴ」は株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。

・Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

