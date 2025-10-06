Amazonプライム感謝祭先行セール開催中！人気のワイヤレスイヤホンからポータブルスピーカーまでJBL・AKG公式ストア限定モデルが最大48%OFF

ハーマンインターナショナル株式会社

アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」を擁するハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、運営するJBL公式およびAKG公式Amazon店にて10月4日（土）～10月10日（金）（先行セール期間含む）にて開催中のAmazonプライム感謝祭にて、人気のワイヤレスイヤホンやポータブルBluetoothスピーカーをはじめとする公式限定モデルを、最大48％オフのセール価格にて販売いたします。

セール対象製品 一部抜粋

●JBL Tune Beam Ghost

・メカニカルで近未来感を漂わせながらも、高級感あふれるスケルトンデザインを採用

・快適な装着感を追求したJBLショートスティックタイプの完全ワイヤレスイヤホン

・聴きたい音だけ取り込める機能とアクティブノイズキャンセリング搭載

・安定した接続で最大約48時間※1の長時間再生

価格(税込)：\13,420 → \9,400 (30%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNJQJQLW

●JBL Live Buds 3

・バッズスタイルによる究極の密閉性と遮音性でより高い没入感

・新素材チタニウムを採用し前モデルよりも低音を約2dB強化した高性能10mm径ダイナミックドライバー搭載

・ブランド史上最高クラスの進化したノイズキャンセリング機能

・進化したスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース

・洗練されたカラー展開やストラップホールなど高いデザイン性と携帯性を両立

価格(税込)：\18,700 → \15,400 (17%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6V17CBW

●JBL Quantum200

・ハイクオリティなゲーミングサウンド「JBL QuantumSOUND(TM)」を実現

・上位モデル譲りの大口径φ50mmダイナミック・ドライバーを搭載

・長時間の着用でも疲れにくい245gの軽量設計

・メモリーフォームクッションとPUレザーによる快適な装着感を実現したイヤーパッドを採用

・直感操作が可能なボイスフォーカスフリップアップマイク

・幅広いデバイスに使用可能なφ3.5ｍｍ接続

価格(税込)：\5,500 → \4,400 (20%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B083X3G4Y1

●JBL Tune 770NC

・ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能で味わう上質なJBL PURE BASSサウンド

・「JBL Headphones」アプリ新対応で自分好みにカスタマイズ

・日常使いで活躍する「マルチポイント」や「Google Fast Pair」※2など多彩な機能に対応

・安定した接続で最大約70時間※1の長時間再生

・ソフトなイヤーパッドと軽量設計で快適な装着感

・あらゆるスタイルに溶け込む豊富なカラーバリエーション

価格(税込)：\15,840 → \9,900 (37%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C844QDC8

●JBL Charge Essential 2

・より深みのある重低音と40Wの迫力のあるサウンドを実現

・スマホやタブレッドなどのデバイスも充電可能なモバイルバッテリー機能搭載

・約4時間の充電で最大約20時間の連続再生※1を実現

・IPX7※3防水性能装備で万が一の水没でも安心

価格(税込)：\17,600 → \11,500 (34%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHJGRZG4

●JBL BAR 800

・Dolby Atmos対応で5.1.2chの立体音響空間を実現するサウンドバー

・映画館の音を知り尽くしたJBLが大口径サブウーファーで実現する“リアルエフェクト”

・着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカー搭載

・音だけでなく映像も最新のデジタルフォーマットに対応

・Wi-Fi6内蔵で音楽やスマートホームにもフル対応

・設定から音楽再生まで一元管理を可能にする統合型アプリ「JBL ONE」対応

価格(税込)：\99,990 → \69,990 (30%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKW6F2DS

●JBL PartyBox Encore

・100Wの大出力を誇りながら片手で持ち運びやすいポータブルデザイン

・話している人の声だけを効果的に拾う「単一指向性」のデジタル・ワイヤレスマイク付属

・専用アプリでカスタマイズ可能な音楽を視覚的にも盛り上げる進化したライトショー

・最大約10時間再生※1のバッテリー搭載と防滴性能(IPX4)※4でアウトドアでも活躍

・ワイヤレスでスピーカーをもう1台増設できる「TWS」モード対応

価格(税込)：\32,450 → \27,583 (15%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGR35SDH

●JBL CHARGE5 (ホワイト)

・最適化されたロングエクスカーションドライバーとデュアルJBLベースラジエーターで、驚くほどリッチでクリアなサウンドを実現

・IP67等級の防水性と防塵設計※5

・最長20時間の再生時間※1と便利なモバイルバッテリー機能

・PartyBoostにより、複数のJBL PartyBoost対応スピーカーを接続可能

価格(税込)：\24,200→\12,500 (48%オフ)

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJV7WW5J

セール対象品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/495_1_ba6fc9610e60b837a02910adc263b365.jpg?v=202510060756 ]

※オフ率は、JBL公式サイトにおける2025年10月2日時点の販売価格を基準に当社が算出した数値です。

※「プライムデー感謝祭 先行セール」の割引率は、「プライム感謝祭」での割引率と同じです。

※期間中に予告なく終了する場合があります。

※1 充電・再生時間は使用環境により異なります。

※2 Google Fast Pairは、Google Inc.の商標です。

※3 IPX7は水深1mの水中にスピーカーを最大30分間入れても浸水しないと定義されています。

※4 防水性能 IPX4 は、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けないと定義されています。

※5 防水性能 IP67 は、粉塵がスピーカー内部に侵入せず、水深1mの水中にスピーカーを最大30分間入れても浸水しないと定義されています

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61