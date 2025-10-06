『カメラマンになりたい』代官山スタジオグループ、スタジオスタッフ採用を年間通じて定期実施へ

株式会社ユーアール

株式会社ユーアール（本社：東京都目黒区、代表取締役：佐藤 喜一、以下「代官山スタジオグループ(https://www.daikanyamastudio.jp/)」）は、撮影スタジオ業務のさらなる拡充とサービス品質の向上を目的として、2025 年 10 月より中途採用を年間を通じて定期的に実施いたします。

当社は 1986 年の創業以来、広告・雑誌・映像など多様なメディアに対応する撮影スタジオを運営し、日本のトップクリエイターの現場を支えてまいりました。スタジオスタッフの採用は、これまで通り新卒採用を主としつつも、現場の多様化・高度化に伴い、多様なスキルや経験を持つ人材の受け入れ体制を強化いたします。毎年3、7、11月に会社説明会を実施し、入社月は柔軟に対応します。

スタジオで終わらないキャリアを ― 独自制度で「未来に続く働き方」を支援

代官山スタジオグループは、「スタジオスタッフとしての育成」だけをゴールとせず、将来的な独立や転身も視野に入れたキャリア形成を支援しています。

＜主な特長と制度＞

・ 多様な現場経験：複数スタジオでの広告・雑誌・映像など、さまざまな現場でスキルを磨くチャンスがあります。

・ 育成カリキュラム：１年間で基礎を習得できる独自のカリキュラムがある為、写真未経験でも短期間で技術を身につけることができます。

・ OB 資格制度：一定の経験を積んだスタッフは「OB 資格」を取得可能。特典付きでスタジオ利用や機材レンタルができます。

・ OB キャスト制度：卒業後もロケアシスタントなどのアルバイト契約が可能。フリーランスとして活動しながら柔軟に関われます。

また、カメラマン以外の道を選択する場合も、当グループおよび関連企業へのキャリア支援を行っており、たとえば以下のような転職先があります。

・ (株)QANDO（クリエイティブカンパニーhttps://qando.co.jp/）

・ ENEOS ガソリンスタンド事業

・ オートバックス 車関連事業

・ (株)松蔭会館（不動産事業 https://shoinkaikan.com/）

・ 蔦屋書店関連事業 等

こうした制度により、「現場で学び、次のキャリアへつなぐ」環境を整備しています。

＜募集職種＞

・ 撮影スタジオスタッフ

・ ロケーションサポートスタッフ

将来カメラマンになりたいという明確な目標を持つ方を歓迎します。当社は、広告・グラビア・ファッション・音楽・映像制作などの現場を目指す方に最適な環境を提供します。

都内の白ホリスタジオでの勤務経験は、人気カメラマンのアシスタント（直アシ）になるための第一歩として重要視されています。当社での経験は、写真の基礎からプロ現場の流れまで学べる貴重なステップとなります。

ご興味のある方は、年 3 回開催の会社説明会へご参加ください。次回会社説明会は11月8日（土）を予定しています。

応募方法＞＞

詳細・エントリーは当社採用ページ(https://www.daikanyamastudio.jp/recruit/)をご確認ください。

・ 会社名：株式会社ユーアール（代官山スタジオグループ）

・ 所在地：東京都目黒区中目黒 1-2-17

・ 事業内容：レンタル撮影スタジオ運営／機材レンタル／アシスタント派遣／デジタルオペレーション・レタッチ業務 等

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ユーアール 採用担当：木下 TEL：03-3719-0222

(メール)️ E-mail：daikanyamastudio.saiyou@urg.co.jp