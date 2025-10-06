【無料配信】医学部医学科をめざす、中３生、高１・２生対象「医学部セミナー 合格者の特徴３選」を開催！

河合塾マナビスは、医学部医学科合格をめざす中3生、高１・２生を対象とした「医学部セミナー 合格者の特徴３選」を10月6日(月)から特別映像配信いたします。




■医学部入試に向け、大学が知りたい志望理由の答え方を解説


本イベントでは、まず、入試において医学部をめざすうえでの心構えをお話しします。さらに、志望理由書の書き方については、受験生が陥りやすい例や合格者がどのような点に気を付けて取り組んだかを紹介しながら、実際に参加者が志望理由などを書く時間を設けて、わかりやすくお伝えします。



～本イベントの特長～


（１） 学科試験以外の重要部分を深掘り


学力以外に合否を左右する志望理由・自己分析など、普段なかなか体系的に学べない領域にフォーカスして解説。授業内では医師志望理由についてのワークも実施します。


（２） 河合塾講師による解説


大学入試に精通したプロである河合塾の小論文科講師が実例を踏まえながら合格者の特徴を3つに絞ってわかりやすく解説します。



映像配信型のイベントなので、期間中は自分の好きな時間に何度でも視聴可能です。


中３生、高１・２生の皆さん、この貴重な機会をぜひご活用ください。


■「医学部セミナー　合格者の特徴3選」概要


講師：


　田本正子（河合塾小論文科講師）



対象：


　医学部医学科志望の高１・２生、中３生



形式：オンライン



参加費：無料



申込期間：


　2025年10月6日（月）～2025年12月26日（金）



視聴期間：


　2025年10月6日（月）～2026年1月9日（金）　期間中は何度でも視聴可能



申込方法・詳細情報：下記サイトにてご確認ください


　▶ https://bit.ly/medical_2025winter_manavis



【河合塾小論文科講師　田本正子】


医学部専門校舎の河合塾麹町校でも多くの授業を担当し、医学部・看護系志望の生徒指導で高く評価されている。小論文、志望理由書の作成や面接対策など、医学部合格に必要なノウハウを余すことなく伝えるエネルギッシュな授業、指導は多くの生徒の指示を得ている。





≪ イベントに関するお問い合わせ ≫


株式会社 河合塾マナビス 営業企画部 【TEL】03-3512-5773


　　　（受付時間 10:00～17:00まで、土日祝・年末年始を除く）



河合塾マナビスについて


https://www.manavis.com/


「すべては一人ひとりの生徒のために」の理念のもと、高品質な映像授業とアドバイザーの相乗効果で難関大合格をめざす現役生をサポートしています。


河合塾講師による1000講座以上のマナビス独自の映像授業のラインナップから、目的やレベルに応じて一人ひとりの学習プランを作成し、志望校合格を実現します。