【JPIセミナー】「”パワー半導体” 市場の最新動向と方向性」10月16日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社富士経済 インダストリー＆マテリアル事業部 第二部 課長 三上 拓 氏を招聘し、「パワー半導体」市場の最新動向と方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17532(https://www.jpi.co.jp/seminar/17532?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

SiC・GaN・酸化ガリウム等、次世代デバイスの可能性と課題を徹底分析

「パワー半導体」市場の最新動向と方向性

～カーボンニュートラルに向けた最新動向と、中国メーカー台頭による構造変化等～

〔開催日時〕

2025年10月16日(木) 16:30 - 18:30

〔講師〕

株式会社富士経済

インダストリー＆マテリアル事業部 第二部

課長

三上 拓 氏

〔講義概要〕

主要各国でカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが積極化している中で、パワー半導体が担う役割が大きくなっている。他方、中国現地メーカーの台頭により、市場構造に変化がみられる。特に、

SiCパワー半導体は、新興メーカーによる低価格品の展開が、主要メーカーへも影響を与えている。

本セミナーでは、パワー半導体市場の全体像、SiCパワー半導体の動向と方向性、さらにはGaNや酸化ガリウムの現状を詳説する。

〔講義項目〕

1．パワー半導体市場の現状

(1) パワーデバイス市場規模推移

(2) デバイス種類別の市場トレンド

(3) デバイス種類別×アプリケーション別市場動向

(4) 市場における課題・方向性

(5) 中国市場・現地メーカーの現状

2．SiCパワー半導体市場の現状・可能性

(1) パワー半導体向けウェーハ市場の現状

(2) SiCパワー半導体市場の現状と将来展望

(3) 次世代パワーデバイス 課題・方向性

3．ガリウム系パワー半導体の現状・方向性

(1) GaNパワーデバイス×アプリケーション別市場動向

(2) 酸化ガリウムパワーデバイス×アプリケーション別市場動向

(3) ガリウム系パワー半導体 課題・方向性

4．パワー半導体市場の将来展望

5．関連質疑応答

6．名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,330円（税込）

2名以降：32,330円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

