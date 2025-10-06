FMヨコハマで「ほねごり」新コーナー＆新番組がスタート！

株式会社ほねごり

東京・神奈川・埼玉で鍼灸接骨院を53店舗経営する株式会社ほねごり（所在地:神奈川県相模原市 代表取締役：阿部公太郎 https://honegori-group.com/）は、ＦＭヨコハマ(84.7MHz)にて大好評放送中「ほねごり presents ちょうどいいごりごり隊」のご縁から、新たに2つの番組を開始いたします。

大好評放送中「ほねごりpresents ちょうどいいごりごり隊」

毎週火曜日6：00～9：00「ちょうどいいラジオ」内で「ほねごり presents ちょうどいいごりごり隊」を放送中です。 リスナーの皆さまのカラダの悩みに寄り添い、健康維持の重要性をお伝えする「元気をチャージ！ごりごりタイム」をお届けしています。

【番組概要】

日時：毎週火曜日8：15～8：20

タイトル：「ちょうどいいラジオ」内コーナー「ほねごり presents ちょうどいいごりごり隊」

出演：光邦、阿部公太郎（株式会社ほねごり代表取締役）、鈴野賢幸（株式会社ほねごり鍼灸師）

URL：https://www.fmyokohama.co.jp/program/chodoeradio

ちょうどいいラジオ「ほねごり presents ちょうどいいごりごり隊」（光邦さん、阿部代表、スズエモン）

新コーナー「ほねごり presents What's Up! Power Up! 」

毎週金曜日 6:00～9:00 「Brand New! Friday」内で「ほねごり presents What's Up! Power Up! 」がスタート！金曜朝にリスナーの皆様の心と体を元気にする情報を「ほねごり」グループ各院から、ZiNEZ-ジンジ-さんと各院長がお届けします。日々の健康や体調管理に役立つ情報、院での取り組みやキャンペーン情報など、聴くだけでパワーがもらえるコンテンツです。

【番組概要】

日時：毎週金曜日8：00～8：05

タイトル：「Brand New! Friday」内コーナー「ほねごり presents What's Up! Power Up!」

出演：ZiNEZ-ジンジ-、ほねごり各院長

URL：https://www.fmyokohama.co.jp/program/brandnewfriday

Brand New! Fridayほねごり presents What's Up! Power Up! 」（スズエモン、ZiNEZ-ジンジ-さん）



新番組「ほねごり相模原 presents スマッシュラジオ」

毎週日曜日 5:45～6:00 「神奈川からバドミントン界をさらに盛り上げる」をテーマに、バドミントンの魅力を週末の朝にぎゅっと凝縮。DJ光邦さん、陣内貴美子さん、そして東京オリンピックに出場した松本麻佑選手の軽快なトークや神奈川県内で始められるコート情報、初心者向けの第一歩、県内プロチームの情報など、ラケットを手に朝からスポーツの楽しさを体感いただけます。

【番組概要】

日時：毎週日曜日5：45～6：00

タイトル：ほねごり相模原 presents スマッシュラジオ

出演：光邦、陣内貴美子、松本麻佑（ほねごり相模原）

URL：https://www.fmyokohama.co.jp/program/smashradio

スマッシュラジオ（光邦さん、阿部代表、陣内貴美子さん）

「ほねごり」は、地域の皆様の健康とアクティブな生活を応援することを目的としており、今回の放送企画を通じて、心身の元気やスポーツの楽しさを発信してまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で開業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を53店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容 ： 接骨院・鍼灸院・整体院・医療法人の運営サポート

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com