日本初のスポーツ科学専門機関が運営するアスリート特化型教育機関 「AGKアスリート高等学院」 2026年4月 開校へ ！（※1）

エイジェックグループの株式会社エイジェックスポーツ科学総合センター（所在地：栃木県栃木市、代表取締役社長：江部達也）は、2026年4月より、アスリートの競技活動と学業・キャリア形成を総合的に支援する教育機関「AGKアスリート高等学院」を開校（設置構想および申請準備中）いたします。

「AGKアスリート高等学院」は、スポーツ科学専門機関が直接設立・運営する日本初（※1）のアスリート特化型教育機関として、他校にはない独自の教育モデルと支援体制を提供しています。

本学院は、広域通信制高校開志創造高等学校（所在地：新潟県新潟市、校長：藤本洋則）のサポート校として、柔軟な学習スケジュールと通信制高校との連携により「学びを止めず、夢を追い続ける」環境を提供します。また、トレーニング、栄養指導、メンタルケア、進学・就職支援といった多角的なサポートを通じて、アスリートとしてだけでなく一人の人間としても自立できる土台を育てます。

本学院の特徴

◇スポーツ科学専門家によるトータルサポート体制

◇通信制高校との提携による柔軟な学習モデル

◇セカンドキャリア形成を見据えたキャリア教育

◇都市部・地方を問わない全国対応の学習・進路支援

今後の展望

本学院では、今後、国内外のスポーツ機関や教育機関と連携し、グローバルに活躍する人材の育成にも注力してまいります。

（注釈）

※1：株式会社エイジェックスポーツ科学総合センターが、2025年6月に国内主要通信制高校・サポート校（スポーツ分野を含む）を調査した結果、「スポーツ科学を主業とする法人が直接設立・運営するアスリート特化型教育機関」として同様の事例は確認されておりません（当社調べ）。

AGKアスリート高等学院HP

URL：https://athlete-gakuin.agekke-ssc.com/

■会社概要

会社名：株式会社エイジェックスポーツ科学総合センター

所在地：栃木県栃木市沼和田町２１番３号

代表者：代表取締役社長 江部達也

事業内容：最先端テクノロジーを駆使したスポーツ複合施設の管理・経営および受託運営、スポーツ科学の研究・運用、トレーニング支援、人材育成 等

URL：https://agekke-ssc.com/

