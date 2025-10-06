コナミデジタルエンタテインメント『eFootball(TM)』を南米と東南アジアの大規模ゲーム展示会へ出展

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、当社のサッカーゲーム『eFootball(TM)』を、2025年10月にブラジル・サンパウロで開催される「Brasil Game Show 2025」に出展します。さらに、同月にタイ・バンコクで開催される「gamescom asia x Thailand Game Show 2025」にも初出展することをお知らせします。

「Brasil Game Show」は、2009年から開催されている南米最大級のゲームの展示会です。一方で、「gamescom asia x Thailand Game Show」は、欧州最大級のゲームの展示会「gamescom」のアジア版「gamescom asia」と、東南アジア最大級のゲーム展示会「Thailand Game Show」が連携し、今年初めて開催される新しいゲームイベントとなります。

ブラジルは、サッカーが国民的スポーツとして親しまれており、国際大会でも連覇の実績がある強豪国です。そのため、『eFootball(TM)』への関心も非常に高く、多くの方々にプレーいただいています。また、東南アジアでも、サッカーゲームに対する関心と熱量が高まっていることから、タイにおいては、現地企業Plan B Media Public Coｙmpany Limitedと協力し、『eFootball(TM)』コミュニティの育成に取り組んできました。

今年8月には、「eFootball(TM)」シリーズ30周年に合わせて、新機能の実装や対応言語の追加など大型アップデートを行い、より多くの世界中のユーザーにプレーいただける環境を整えてきました。今回、こうした取り組みの一環として、それぞれの地域のお客様に『eFootball(TM)』のさらなる魅力をお届けするため、「Brasil Game Show 2025」および「gamescom asia x Thailand Game Show 2025」へ出展します。

当日は、『eFootball(TM)』ゲーム内の選手になりきって写真撮影ができるフォトエリアをはじめ、人気インフルエンサーによるミート & グリートセッションやレジェンドによるトークショー、eスポーツ大会などを実施します。※実施内容は、各イベントにより異なります。

展示会の概要については、以下の公式サイトをご確認ください。

■「Brasil Game Show 2025」

開催日時：10月9日（木）～10月12日（日） ※現地時間

「Brasil Game Show 2025」公式サイト：https://www.brasilgameshow.com.br/

■「gamescom asia x Thailand Game Show 2025」

開催日時：10月16日（木）～10月19日（日） ※現地時間

「gamescom asia x Thailand Game Show 2025」公式サイト：https://gamescom.asia/

コナミデジタルエンタテインメントは、これからも各地域のファンの皆様との交流を深めるとともに、『eFootball(TM)』の魅力をより広く発信していきます。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、本年「eFootball(TM)シリーズ30周年」を迎えました。累計ダウンロード数は、現在9億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami