株式会社RKB毎日ホールディングスグループ子会社「Fun Standard株式会社」がRKB「カラフルフェス2025」に初出店！～生活を彩る商品を体験・購入できる！～

Fun Standard株式会社RKBカラフルフェス2025

2025年10月11日（土）・12日（日）に福岡で開催される「RKBカラフルフェス2025」に、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋 良介・笹森 広貴）が初出店いたします。

当社ブースでは、「PYKES PEAK（パイクスピーク）」「BELLEMOND（ベルモンド）」「E.me（イー・ミー）」「PET FUN（ペットファン）」の4ブランドの商品を一度にご覧いただけます。宅配ボックスや日傘、ゴルフ用品、ペットグッズなど、幅広いジャンルの人気商品を実際に見て触れていただけるだけでなく、お得にお買い求めいただける機会をご用意しています。

開催概要

イベント名：RKBカラフルフェス2025

開催日時：2025年10月11日（土）・12日（日） 10:00～17:00

会場：RKB放送会館・駐車場、福岡タワー前広場 等

主催：RKB毎日放送

「カラフルフェス」とは

「RKBカラフルフェス」は、RKB毎日放送がテレビ・ラジオを横断して展開する、体験型コンテンツが満載の大型イベントです。2022年に誕生して以来、幅広い世代が一緒に楽しめる“秋まつり”として毎年多くの来場者で賑わっています。放送局ならではの体験企画や、企業・団体とのコラボレーションブースが集結し、会場は笑顔と熱気に包まれます。

Fun Standardの出展について

今回の出展では、Amazonでベストセラーや楽天市場でカテゴリ1位を獲得した商品、新商品など、Fun Standardが厳選した人気アイテムを実際に見て触れていただける展示・販売を予定しています。

【出展予定の内容】

・おしゃれで大容量の宅配ボックス

・可愛いペット用品

・スタイリッシュなゴルフ用キャディバッグ

・イベント限定！ハズレなしの「くじ引き」

（通常は2,000円近くするアイテムをその場でプレゼント）

※出展内容は予定であり、変更となる場合がございます。

暮らしをより楽しく彩るアイテムを揃えたFun Standardのブースに、ぜひお立ち寄りください。

会社概要

Fun Standard株式会社は、Amazonや楽天市場でベストセラーやカテゴリ1位を獲得した商品を数多く手掛ける企業です。「暮らしをもっと楽しく」をコンセプトに、カー用品・ペット用品・アウトドアグッズ・生活雑貨まで幅広い商品を企画・開発しています。



PYKESPEAK、BELLEMOND、E.me、PETFUN、CRAFTWORKSといったブランドを通じて、多くのお客様に支持をいただいています。企画からデザイン、販売、PRまで一貫して手掛け、OEMにも対応。

多くの方に新しい価値をお届けすることを目指しています。

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：代表取締役 大屋 良介、代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：〒816-0954 福岡県大野城市紫台16-6 パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

グループ：株式会社RKB毎日ホールディングスグループ

HP：https://www.funstandard.jp/