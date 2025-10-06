クラス、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出

株式会社クラス

インテリアの循環型エコシステムを構築する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、株式会社東洋経済新報社が発行するビジネス経済誌『週刊東洋経済』の特集「すごいベンチャー100」2025年最新版において、「流通・小売り」部門に選出されたことをお知らせいたします。

「すごいベンチャー100」について

「すごいベンチャー100」は、東洋経済編集部が2016年から毎年選出している、社会を変える可能性を秘めた有望なスタートアップを紹介する特集です。10年目の節目となる「2025年最新版」では、ユニークなビジネスモデルや先進的な技術を持つベンチャー企業の中から、資本調達の状況などを勘案して厳選された100社が紹介されます。

■『東洋経済オンライン』すごいベンチャー100 一覧ページ

■発売情報

『週刊東洋経済10/11・18合併号』（定価・税込み950円）

・東洋経済新報社 公式 ストアサイト 商品ページ

・Amazon 商品ページ

※クラスは、『週刊東洋経済10/11・18合併号』56ページに掲載されております。

この度の選出は、以下の取り組みが総合的に評価された結果であると認識しております。選定対象が原則として設立10年以内のベンチャー企業である中で、クラスが推進する循環型ビジネスモデルと技術が、市場において将来性と革新性を兼ね備えていることの証明であると考えます。

1. 革新的なビジネスモデルと技術

環境負荷の低減と利便性を両立させる、インテリアの循環型エコシステムの構築。

2. 事業成長性と収益性

クラス独自のDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進、物流インフラの最適化、そして徹底したユニットエコノミクスの改善により実現した高い事業成長性。

クラスはこの栄誉を推進力として、今後も持続可能な社会の実現を推進します。同時に、物価高によって変化する消費者ニーズを捉え、生活の質を高める新たな提供価値モデルを構築してまいります。

採用活動強化について

当社では、「“暮らす”を自由に、軽やかに」というビジョンを実現し、新しい文化を創造するという大きな挑戦に共に挑んでいただける仲間を求めています。

私たちは、「共に成長し、“未知の当たり前”を創造し続けるチーム」という人材マネジメントポリシーを最も大切にしています。従業員と会社が互いに成長しあう関係を望んでいるため、一人ひとりの成長と経験の機会を最大限に提供する環境を構築しております。

オープンでフラットな企業文化と柔軟な働き方がベースで、幅広い裁量を持ち、多様なバックグラウンドを持つメンバーと刺激を与え合うことができます。

自身の成長をダイレクトに事業の成長へ繋げ、その先に世の中を変えるインパクトを生み出していく。そんな活躍の環境と、大きなやりがいを求めている方にとって、クラスは最適なステージであると確信しています。

現在、事業拡大に伴い多くのポジションで積極採用中です。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ当社採用ページをご覧ください。ご連絡・ご応募の際は、ご希望の職種ページよりエントリーをお願いいたします。

株式会社クラスについて

株式会社クラスは、「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環型プラットフォームを運営。家具や家電をはじめとするインテリアを月額制で提供し、「借りる・返す・買う」を自由に選べる、新しい利用・取得体験を創出します。

【提供サービス】

- 循環型の家具と家電のレンタル・サブスク「CLAS」(https://clas.style/)- 法人向けオフィス構築・移転「CLAS Biz」(https://clas.style/biz/office/)- オフィスのWeb会議や1on1に最適「個室型フォンブース」(https://clas.style/biz/phonebooth)- 不動産物件の早期成約を支援「CLASホームステージング」(https://clas.style/biz/staging)- トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供「家具付き賃貸サービス」(https://clas.style/biz/kagu-chintai)- 【30days】マットレス購入プログラム「nicesleep」(https://nicesleep.jp/)

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自由で軽やかに、自分らしく生きることができる社会を目指します。

※クラスが創出したインパクト：https://clas.style/company/news/227

「CLAS」対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・兵庫県（※）

※大阪府・京都府・兵庫県は一部地域を除く。今後拡大予定

※一部離島などの地域を除き、法人向け、30daysは日本全国対応

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

