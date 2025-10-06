【JPIセミナー】「浮体式洋上風力発電市場の現況、課題とコア技術を担うJMUの事業戦略」10月15日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ジャパン マリンユナイテッド株式会社　海洋・エンジニアリング事業部 洋上風力プロジェクト部　浮体技術グループ長　吉本　治樹 氏を招聘し、浮体式洋上風力発電市場の現況、課題とコア技術を担うJMUの事業戦略について詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

グリーンイノベーション基金事業　最新技術動向　今後の展開


浮体式洋上風力発電市場の現況、課題とコア技術を担うJMUの事業戦略


〔開催日時〕

2025年10月15日(水) 13:30 - 15:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

ジャパン マリンユナイテッド株式会社


海洋・エンジニアリング事業部 洋上風力プロジェクト部


浮体技術グループ長


吉本　治樹 氏


〔講義概要〕

我が国の2050年カーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」としてますます注目を集める洋上風力発電。


中でも、浮体式洋上風力発電はポテンシャルの大きさからグリーンイノベーション基金事業はじめ、早期社会実装に向けた研究開発が進められている。


本セミナーでは、浮体式洋上風力のコア技術を担う造船会社として考える、浮体式洋上風力発電の最新技術動向と今後の展開について詳説する。


〔講義項目〕

1. 浮体式洋上風力発電市場の現状


　（1） 洋上風力市場の現状


　（2） 日本の洋上風力市場


　（3） 海外プロジェクトの紹介


2. 浮体式洋上風力関連技術の概論


　（1） 浮体基礎


　（2） 係留システム


　（3） 海上工事


　（4） その他


3. 浮体式洋上風力の最新技術動向


4. 浮体式洋上風力発電事業におけるJMUの取り組み


　（1） 会社概要・実績


　（2） 浮体式洋上風力事業の開発


5. 関連質疑応答


6. 名刺交換・交流会


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,940円（税込）


2名以降：32,940円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


