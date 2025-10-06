【鬼押出し園】マジックアワーから星降る夜へ

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

鬼押出し園（所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053支配人：船山昭博）は、天明3年7月8日(旧暦)の浅間山大噴火によって流れ出た溶岩流から創られた奇岩の広がる「溶岩石の世界三大奇勝」ともいわれ、雄大な浅間山の裾野に広がる当園で特別日に時間を延長し「マジックアワー営業」を行います。夕暮れに朱色に染まるマジックアワーと眼下には黄金の絨毯と称される黄葉が広がり、日没後には満天の星。時間ごとに移り変わる大自然の絶景をお楽しみいただけます。マジックアワー営業日には星空ガイドを迎え、浅間山山麓でしか味わえない夜空の魅力を解説。自然と歴史が織りなす神秘の景観を心ゆくまでご堪能ください。

マジックアワー朱色の空に映し出される観音堂のシルエット

【鬼押出し園マジックアワー営業】

■期日：2025年10月12日（日）、2025年11月1日（土）～2日（日）

■時間：5:00P.M.～7:00P.M.（最終入園時間6：30P.M.）

■無料駐車場：乗用車750台・バス35台

■入園料金：おとな700円 こども（小学生）500円

※未就学児は無料

※ワンちゃん同伴可能

■売店営業：5:00P.M.～6:30P.M.

※マジックアワー営業日は裏参道のライトアップを行います。

※延長営業および星空ガイド解説は雨天中止となります。

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁

【鬼押出し園の紅葉】

園内は徐々に色づき始めており、今月中旬から見頃を迎えそうです。溶岩の黒、赤や黄色に染まった木々の葉のコントラストは鬼押し出し園ならではの奇観ともいえます。

また、下旬から11月上旬には観音堂舞台の眼下に黄金の絨毯と称される黄葉が広がります。標高1,300mからの絶景をお楽しみください。

園内の紅葉（溶岩の黒、樹木の赤、黄のコントラスト）まるで黄金の絨毯：鬼押し出～近隣の黄葉