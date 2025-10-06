エスクロー・エージェント・ジャパン信託と京葉銀行による業務提携のお知らせ

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：成宮 正一郎／証券コード：6093／以下「EAJ」）の完全子会社である株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託（本社：東京都千代田区／代表取締役：今中 弘明／以下「EAJ信託」）は、このたび株式会社京葉銀行（本社：千葉県千葉市／取締役頭取：藤田 剛／証券コード：8544／以下「京葉銀行」）と提携し、京葉銀行が提供する相続関連サービスの利用顧客に向け、遺言者の推定相続人または被相続人の相続関係特定のための戸籍収集・相続関係説明図の作成を代行するサービスを開始いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本サービス提供開始の背景

相続関連サービスを取り扱う金融機関では、サービスの申込受付時に、利用顧客（遺言者・相続人代表者）に対して、ご自身や故人の相続関係を確定するために、一連の戸籍謄本等の収集を依頼します。この収集作業は、多忙な現役世代や高齢者にとって大きな負担となっており、収集に長期間を要したり、収集した戸籍が不足することにより、金融機関側でも確認や追加収集の依頼等、事務負担が発生しています。

これに対し、EAJ信託の戸籍収集・相関図作成サービスは、EAJ信託が顧客に代わって、顧客からの委任状を用いて戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成します。顧客は戸籍収集に伴う負担を解消でき、かつ金融機関もスピーディかつ不足のない戸籍資料の提出を受けることができるため、事務負担の軽減と業務の最適化が可能となります。

2. AI-OCRによる戸籍の自動解析と相関図の自動生成

EAJ信託では、戸籍収集・相関図作成サービスの実施にあたり、EAJグループの株式会社サムポローニアと連携し、同社が開発したシステム「AI相続ミツローくん」を用いて、相続関係特定に必要な戸籍の網羅性を確保し、取得すべき戸籍の連続性を可視化します。これにより安価かつスピーディに戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成します。

3.システムとヒトによるダブルチェックの徹底

戸籍謄本を読み解き、相続関係説明図を作成する工程には、氏名や本籍地、生年月日等のタイプミスによる打ち間違え等に加え、本来カウントすべき相続人を見落としてしまうという大きなリスクがあります。EAJ信託のサービスでは、AIシステムが戸籍を読み取り自動で相関図を作成することで人為的なタイプミスや見落としを抑制しつつ、さらに熟練の専門職員による最終確認を確実に行うことで正確性を担保し、結果的に金融機関でのダブルチェック等の手間を軽減しています。

4.戸籍・相続事務センター

EAJグループは、2025年に東京、大阪、埼玉を拠点とした金融機関向けの戸籍・相続事務センターを開設しました。当センターでは、相続の専門人材を配置し、コールセンター機能、事務受託（BPO）機能、戸籍収集機能等、相続全般にかかる複雑かつ多岐にわたる業務をワンストップで対応します。

EAJ信託を含むEAJグループは、今後さらに複雑・多様化する相続業務のワンストップ化を推進してまいります。

5.会社概要

＜株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託＞

所 在 地 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役 今中 弘明

設 立 ：2014年5月

事業内容：信託事業、不動産事業、相続・終活関連事業

ＵＲＬ ：https://eajt.co.jp/

＜株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン＞

所 在 地 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

設 立 ：2007年4月

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

・業務受託、人材派遣、相続関連サービス

・クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ： https://www.ea-j.jp/

＜株式会社京葉銀行＞

所 在 地 ：千葉県千葉市中央区富士見1-11-11

代 表 者 ：取締役頭取 藤田 剛

設 立 ：1943年3月

事業内容：銀行業

ＵＲＬ ：https://www.keiyobank.co.jp/

