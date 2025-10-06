ブロックチェーンEXPOに出展＆事業者によるJPYC導入事例の特別セッションも実施！

JPYC株式会社

日本最大のブロックチェーン展示会であるブロックチェーンEXPOへステーブルコイン企業が出展します。更に決済インフラやノーコード連携による業務自動化をテーマにしたパネルディスカッションを実施いたします。

日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝）は、10月8日から3日間幕張メッセで開催される「Nextech Week 2025 ～ 第6回 ブロックチェーン EXPO [秋] ～」に出展することをお知らせします。

JPYC導入事例の特別セッション

日本円ステーブルコインの発行体JPYCと、国内リテール決済網を持つ電算システム、さらに企業の基幹システムをノーコードでつなぐアステリアが集結し、日本におけるステーブルコイン社会実装の最前線を議論する特別セッション。

店舗決済や企業システム連携といった具体的な事例を通じて、ステーブルコインがもたらすユーザー体験の変革と、新しい金融インフラとしての可能性を掘り下げます。

国内外から注目を集める3社のリーダーによる、ここでしか聞けない40分間のディスカッションをぜひご期待ください。モデレーターは、金融とテクノロジーの橋渡し役であるfinoject 三根公博氏が務めます。

パネルディスカッション詳細

テーマ：JPYC社会実装の第一歩：リアル店舗決済とノーコード連携が繋ぐ新しい金融インフラ

日 時：2025 年 10 月 8 日(水) 13:40~14:20

会 場：幕張メッセ BC-3 Blockchain Case Studies３

登壇者：鎌田 啓之氏（株式会社電算システム ビジネスデザイン企画推進本部 上席執行役員）

平野 洋一郎氏（アステリア株式会社 代表取締役社長）

岡部 典孝 （JPYC株式会社 代表取締役）

モデレーター：三根公博氏（株式会社finoject 代表取締役）

参加登録 :https://biz.q-pass.jp/f/11187/ntwxr25/seminar_register?fid=IppFT9rCByiTFiOr&tag=14376&_gl=1%2Aoi6f7f%2A_ga%2AMTA5MzM3MDQzMy4xNzU2NDM1NTY2%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3NTk3MjU3MTQkbzI0JGcwJHQxNzU5NzI1NzE0JGo2MCRsMCRoMA..%2A_ga_2Z0VK0ERWM%2AczE3NTk3MjU3MTUkbzI0JGcwJHQxNzU5NzI1NzE1JGo2MCRsMCRoMA..パネルディスカッション

JPYCブースの３つの魅力

１.数分でわかる漫画チラシがもらえる！

イラスト：とら子 X ID：@looseVLA

初めてでも安心！

JPYCブースでは、数分でわかる漫画チラシを配布します。

「ステーブルコインって何？」「どんなことに使えるの？」そんな疑問を、楽しい漫画でスッキリ解決できる内容になっています。 あなたの日常とどう違う？

クレジットカードや預貯金とどう違うかを簡単に比較！

さらに、実際の事例を交えながらステーブルコインのリアルな使い道をご紹介します。

デザイン協力

イラスト：とら子（X ID： https://x.com/looseVLA ）

２.JPYCを使ったサービスの考え方を無料デジタル配布-規制×UXの実装ガイド！

発行・移転・償還の基本スキームを、登場人物と矢印で直感的に整理。国内決済から海外事業者ケース、預り回避や円交換時の留意点、ガス負担設計とpermit／tWAによるガスレス実装までを図解で分かりやすく解説しています。

現場で即使える実践版！JPYC導入前の必読ガイドです！

３.ステーブルコインの魅力を発見できる貴重な機会！

「ちょっと見てみようかな」そんな気軽な気持ちでOK！JPYCブースで、新しい世界をのぞいてみませんか？初心者からステーブルコインの魅力を再発見したい方まで、どなたでも歓迎いたします。今秋発行予定のJPYCについてご興味ある方はぜひお立ち寄りください。

JPYCブース位置

施設名 ：幕張メッセ

開催時間：2025年10月8日（水）～10日（金）

小間番号：4ホール 32-37

最寄駅 ：海浜幕張

来場登録 :https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1461132876191259-3OW

第6回 ブロックチェーン EXPO [秋] ～について

「ブロックチェーンEXPO【秋】」では、トレーサビリティやスマートコントラクトといったDXに活用可能なブロックチェーンサービスをはじめ、今注目のWeb3プロダクトやNFT関連サービスが数多く出展されます。あらゆる業界の来場者が集まり、商談が活発に行われる、日本最大級のブロックチェーン特化型イベントです。

本イベントでは、ビジネスシーンで活用できる最先端のブロックチェーン技術を一度に比較・検討できるほか、業界の第一人者を招いたカンファレンスも多数開催され、最新の導入事例や業界動向について深く学ぶことができます。また、本イベントはNexTech Week内で開催され、AIや量子コンピュータなどの最新テクノロジー展示会も併設されており、DX推進に不可欠な「デジタル人材の育成」を支援する製品・サービスも登場します。ビジネスを進化させたい方必見の本イベントは、一度の来場登録ですべての展示会に入場可能です。

公式サイト :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/bc.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円建トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円建ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 賛助会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official