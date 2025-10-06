【名正運輸株式会社】ジュラシック木澤主催の大会「JURASSIC　CUP」に3名出場

名正運輸株式会社弊社筋トレ社員の写真

名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表取締役：加藤新一）は、2025年10月19日（日）に開催されるジュラシック木澤主催のボディビル大会『JURASSIC CUP』に、当社所属社員が出場すると発表しました。

JURASSIC CUPとは

『JURASSIC CUP』とは、ボディビル界のレジェンド"ジュラシック"木澤大祐氏と合戸孝二氏が共同で立ち上げたボディビルの大会です。競技としてのボディビルの魅力を伝えるとともに、選手が日常生活と協議を両立できる環境づくりを目指し設立されました。

ジュラシックカップHPJURASSIC CUP大会概要

開催日：2025年10月19日（日）

会場：ウェスタ川越 埼玉県川越市新宿町1丁目17-17

主催：合戸孝二・木澤大祐

「JURASSIC CUP」公式HPはこちら：

https://jurassiccup.com/

名正運輸筋トレ採用

筋トレ採用についての説明

「JURASSIC CUP」の会場では、名正運輸の採用ブースが用意されており、筋トレ採用について気軽に相談出来ます。名正運輸の社員の方と直接交流して、社内の空気感や筋トレ採用で実際に働いている方の様子について聞くことが出来ます。

名正運輸 採用ホームページ

名正運輸 筋トレ採用HPはこちら：https://meisho-unyu-kintore.jp/

出場選手紹介

平田選手の写真

平田大輔 (32歳)

・入社歴：1年

・筋トレ歴：2年と半年

・自慢の部位：肩

・ひとことコメント：木澤さんLOVE(ハート)️

長坂選手の写真

長坂 空哉(23歳)

・入社歴：3年

・筋トレ歴：自重トレーニング含めて5年

・自慢の部位：腹筋

・ひとことコメント：ベストを尽くせるように頑張ります!

大塚選手の写真

大塚 真啓(26歳)

・入社歴：4年

・筋トレ歴：8年

・自慢の部位：腕

・ひとことコメント：筋トレが好きです！

中島選手の写真

中島 良泳(29歳)

・入社歴：半年

・筋トレ歴：9年

・自慢の部位：大胸筋、大腿四頭筋

・ひとことコメント：ボディビル初挑戦！精一杯頑張ります!

