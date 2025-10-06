お仕事帰りでも楽しめる！サンタクロースのマカロンや苺のスイーツ、シュトーレン、七面鳥のパストラミとチーズのベーグルサンドなど、心躍るホリデーシーズン限定「クリスマスアフタヌーンティー」

株式会社ホテル小田急サザンタワー

「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」（所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1、総支配人：宮越 真理子）内、「ラウンジ サウスコート（20階）」では、心躍るホリデーシーズンを見た目も可愛らしくカラフルに彩る「クリスマスアフタヌーンティー」を2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで提供します。

詳細を見る :https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#christmas_afternoon_tea赤・緑・白などのクリスマスカラーを取り入れた「クリスマスアフタヌーンティー」（写真は2名様分）

季節ごとにテーマを変え、シェフパティシエ 貝塚文浩（かいづか ふみひろ）が手掛ける「ラウンジ サウスコート」人気のアフタヌーンティー。クリスマス気分が高まり始め、少しずつ街中にもイルミネーションの準備が進む11月からは、赤・緑・白などのクリスマスカラーを取り入れたクリスマスバージョンでご用意します。

スイーツは、苺のショートケーキやプチシューなど4種をご用意

注目のスイーツには、苺の酸味とミルキーな生クリームとのバランスが絶妙な王道の“苺のショートケーキ”や“プチシュークリーム”、“ホワイトチョコレートのパンナコッタ”などの4種類。

ホリデーシーズンならではの“七面鳥のパストラミとチーズのベーグルサンドなどセイボリーは3品ご用意

セイボリーには、ホリデーシーズンならではの“七面鳥のパストラミとチーズのベーグルサンド”、シャンパンが飲みたくなる“熊本県産りんどうポークのパテ・ド・カンパーニュ”などの3品をご用意しました。

焼き菓子ほか

焼き菓子には、ドイツの代表的なクリスマス菓子“シュトーレン”や「ラウンジ サウスコート」のアフタヌーンティーに欠かせない“マカロン”はサンタクロースの赤い服に衣装替え。別皿でご用意するプレーンとキャラメル、2種類のスコーンと一緒にお楽しみいただく“ベリージャム”と“クルミ入りメープルバター”で、心躍るホリデーシーズンならではの特別感を演出します。

「クリスマスアフタヌーンティー」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42655/table/197_1_d23b66737de35c678c5e0c7e4a2eea23.jpg?v=202510060257 ]

【メニュー】

・スイーツ

苺のショートケーキ、チョコレートタルト、苺のプチシュークリーム、ホワイトチョコレートのパンナコッタ

・セイボリー

七面鳥のパストラミとチーズのベーグルサンド、海老と彩り野菜のアスピック、熊本県産りんどうポークのパテ・ド・カンパーニュ

・焼き菓子ほか

シュトーレン、サンタクロースのマカロン、ベリージャム、クルミ入りメープルバター

・別皿にて：2種類のスコーン（プレーン、キャラメル）

【お飲み物】

スイーツやセイボリーと一緒にお楽しみいただく紅茶やコーヒー、 ハーブティーなど、約15種類以上のお飲み物とともに1時間30分お好きなだけお召し上がりいただけます。

■オプションドリンク

乾杯の一杯に！若手社員が考案「ウインターカクテル」

提供期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

華やかなホリデーシーズンにおすすめのウインターカクテルを3類ご用意しました。当ホテルの若手スタッフが考案したカクテルで乾杯すればいつもよりゴージャスな気分に。

ウインターカクテル3種

●トゥインクル・ノエル \2,067（2,500） / 写真 左

●ルミナス・チアーズ（ノンアルコールカクテル）\1,240（1,500） / 写真 中央

●スターリーナイツ（ノンアルコールカクテル） \1,240（1,500） / 写真 右

*（ ）内の料金は、サービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。写真はイメージです。

*状況により、メニュー内容および食材の産地が一部変更となる場合がございます。最新情報はホテル公式ウェブサイトをご確認ください。

お客様からのお問い合わせ 03-5354-2172 （ホテル予約 / 9:00～18:00）

ご予約はオンラインにて承ります。 :https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#christmas_afternoon_tea

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーについて

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーは、地下4階、地上36階建てのオフィス・ショップからなる複合型高層ビル「小田急サザンタワー」内にあります。ホテル階は19階から35階の部分で、ロビー・フロントは20階にございます。

375室ある全客室は、22階から35階まで。レストランやラウンジ・客室からは遥か彼方まで広がる東京の景色をお楽しみいただけます。

客室：375室、レストラン・ラウンジ：3、宴会場・会議室：2 / 個室：2

【交通アクセス】

JRほか新宿駅南口から徒歩3分、JR新宿駅甲州街道改札、新南改札から徒歩3分 、

都営地下鉄新宿駅A1出口から徒歩1分、首都高速4号線「新宿ランプ」から車で5分

【所在地】〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1

TEL. 03-5354-0111（代表）

ホームページ(https://www.southerntower.co.jp)

Facebook(https://www.facebook.com/southerntower/)

Instagram(https://www.instagram.com/hotelcenturysoutherntower/)