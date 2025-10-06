白馬岩岳マウンテンリゾート、三段紅葉シーズン到来にあわせナイトイベント「IWATAKE AUTUMN NIGHT 2025」11月8日に開催

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する 「白馬岩岳マウンテンリゾート」 において、いよいよ「三段紅葉」のシーズンが到来いたします。これにあわせ、2025年グリーンシーズンへの感謝を込めてゴンドラリフトを延長営業し、特別なナイトイベント「IWATAKE AUTUMN NIGHT 2025」を開催するとともに、紅葉シーズンを彩る秋限定メニューの提供も開始し、絶景とともに信州ならではの旬の味覚をお楽しみいただけます。

三段紅葉とは？

三段紅葉とは、山頂に積もる雪の“白”、中腹に広がる紅葉の“赤”、そして麓に残る木々の“緑”が同時に楽しめる、標高差のある山岳地域ならではの珍しい自然現象です。特に長野県白馬エリアで見られることで知られており、白馬岩岳マウンテンリゾートは紅葉シーズンを代表する観光スポットの一つとなっています。

今年は全国的に暖かい空気に覆われやすく、平年より気温が高めに推移すると予想されています。そのため、例年は10月中旬から11月上旬に見頃を迎える三段紅葉も、今年は若干後ろ倒しとなる見込みです。

白馬岩岳マウンテンリゾートでは、この時期ならではの絶景に加え、秋限定メニューや特別なナイトイベントをご用意しております。今年の秋は、白馬でしか体験できない景色と味覚をぜひお楽しみください。

2025年グリーンシーズンの感謝を込めて「IWATAKE AUTUMN NIGHT 2025」を開催！

白馬岩岳マウンテンリゾートでは、2025年グリーンシーズンへの感謝を込め、ゴンドラリフトを延長営業して実施する特別なナイトイベント「IWATAKE AUTUMN NIGHT 2025」を開催いたします。

イベント限定で山頂エリアのHAKUBA MOUNTAIN HARBORに幻想的なイルミネーションを施すほか、眼前で打ち上がる花火は迫力満点です。

白馬ならではの自然と絶景が織りなす、非日常のひとときをお楽しみいただけます。

【「IWATAKE AUTUMN NIGHT 2025』」開催概要】

■開催日：2025年11月8日（土）

■時間 ～18：30（ゴンドラ下り線最終）

■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056）

■内容（予定）

・打ち上げ花火、振る舞い、HAKUBA MOUNTAIN HARBORイルミネーション[耕齋1] 他

■料金

イベント向けリゾート入場チケット（ゴンドラリフト往復含む） 当日16:00以降500円

※16時までは通常料金となりますが、16時以降もそのまま滞在可能です。

秋の味覚を使用した限定グルメが目白押し！

山頂レストラン 「スカイアーク」内にショップインショップ形式で展開する「Soup Stock Tokyo 白馬店」では、紅葉の風景にふさわしい色鮮やかなスープとカレーに、温かな和のデザートをご用意いたします。

また、標高1,100mに位置する 「白馬ヒトトキノモリ」 内のティーラテと焼き立てスコーンの専門店 「CHAVATY HAKUBA」 では、信州産小布施栗を使用した濃厚なラテなど秋ならではの特別メニュー、山麓エリアにある「SHINY STAND」では、旬の信州りんごを使用したピタをお楽しみいただけます。

爽やかな秋風を感じ、紅葉を眺めながら、信州の味覚を堪能できる特別なメニューをお楽しみください。

【Soup Stock Tokyo白馬店 秋限定メニュー概要】

メニュー名：イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

料金：700円 （税込）

内容：イタリア特有の風土で育った力強いトマトから生まれた、甘酸っぱく濃厚な

トマトのクリームスープです。

提供期間：～2025年11月16日（日）

メニュー名：ラタトゥイユカレー

料金：1,000円（税込）

内容：南仏の家庭料理ラタトゥイユがカレーになりました。じっくり煮込んだ野菜の旨味とスパイスが溶け込む、野菜を美味しく食べるベジタリアンカレーです。[岩成1]

提供期間：～2025年11月16日（日）

メニュー名：白玉入り黒胡麻ぜんざい

料金：700円（税込）

内容：甘さ控えめに茹であげた北海道産あずきと、芳醇な黒胡麻の香ばしさと

コクが広がるぜんざいです。温かくやさしい甘味をゆっくりとお楽しみください。

提供期間：～2025年11月16日（日）

【CHAVATY HAKUBA 秋限定メニュー概要】

メニュー名：マロンアールグレイソフトクリーム

料金：680円（税込）

内容：栗のやさしい甘さにふわりとラムが香る、洋菓子のようなマロンの味わいに、アールグレイの華やかな香りを合わせました。マロンの濃厚さと紅茶の奥行きのある豊かな風味が感じられます。なめらかな口どけとともに広がる、爽やかな香りをお楽しみください。

提供期間：～11月9日（日）

メニュー名：和栗とオレンジのティーラテ

料金：980円（税込）

内容：大粒で甘みがあり品質の良い栗で知られる小布施栗のペーストを使用し、風味豊かで濃厚に仕上げた季節限定のティーラテです。和栗のほっくりとした奥深い味わいに、オレンジの爽やかな香りとはちみつを添えて、優しい甘さでほっと温まる一杯です。

提供期間：～11月9日（日）

【SHINY STAND 秋限定メニュー概要】

メニュー名：信州りんごのドルチェピタ

料金：600円（税込）

内容：長野県産りんごを使用した自家製のりんごジャムをマスカルポーネクリームとサンドしたスイーツピタ。シャキシャキりんごとトッピングのアーモンドスライスの食感が楽しいおやつ時間にぴったりの贅沢ピタです。

提供期間：～11月16日（日）

【白馬岩岳マウンテンリゾート 概要】

営業期間：2025年4月24日（木）～11月16日（日）

※11月10日～16日は一部施設・アクティビティが休業となります。

営業時間：8:30～17:00

料金：リゾート入場チケット（ゴンドラ・5線サウスリフト往復含む）：大人2,900円、小人1,600円、ペット（一頭につき）800円

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL：0261-72-2474

駐車場： 1,000台（無料）

アクセス：東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、最寄IC（長野IC、安曇野IC、糸魚川IC）から幅広道路で約1時間

公式HP：https://iwatake-mountain-resort.com

【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co.Ltd.

代表：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆株式会社岩岳リゾートについて

「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」の実現をミッションに掲げる、株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社です。長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1