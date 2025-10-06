株式会社はつが、体内環境サポートサプリメント 「HYPER MD（ハイパーエムディー）」を発売 ～現代の生活環境に寄り添う、体内環境を意識したオールインワンサプリメント～
健康食品や美容関連商品を手掛ける株式会社はつが（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：服部秀幹）は、栄養サポート型サプリメント「HYPER MD（ハイパーエムディー）」を発売いたしました。
本製品は、昨今社会的な関心を集めている「原因不明の体調不良」や、環境要因・生活習慣に由来する不調対策の一助として設計された、粉末タイプのカプセル仕様によるオールインワンサプリメントです。
■開発の背景
近年、食品や水、空気中に含まれる化学物質や日常生活のストレスなどにより、体内バランスの乱れが懸念されています。これらに対応するため「シンプルかつ続けやすい形」で、必要な栄養素を複合的にサポートできるサプリメントへのニーズが高まっています。
株式会社はつがは、こうした社会的課題に応えるべく、提携医療機関での臨床的な知見や学術的な研究成果を参考にしながら、栄養学と生活習慣改善の観点を融合させた独自の設計思想に基づいて本製品を開発しました。研究プロセスにおいては、既存の学術論文や臨床現場でのフィードバックを重視し、日常的に取り入れやすい形態へと最適化しています。
■製品の特長
粉末カプセルタイプ
粉末を充填する独自設計により、成分の吸収効率を意識しながら、持ち運びやすさと保存性を実現。粒が苦手な方でも継続しやすいスタイルです。
2. 主要成分の相乗設計
「フルボ酸」「水溶性ケイ素」「海洋深層水由来ミネラル」「コロイドヨウ素（海藻由来）」の4成分を独自の比率で配合。それぞれ専門外来などでも栄養補助として活用されてきた成分であり、単独摂取では得られにくい相乗性を重視した設計となっています。
●フルボ酸：植物由来の有機物から生成される希少成分。多種類のミネラルを自然な形で含み、体内のコンディション調整に役立ちます。
●水溶性ケイ素：血管や結合組織の維持に寄与し、環境要因で蓄積しやすい不要物の排出をサポート。
●海洋深層水ミネラル：マグネシウム・カルシウム・亜鉛など、現代人が不足しがちな必須ミネラルをバランス良く含有。
●コロイドヨウ素（海藻由来）：基礎代謝に関わる甲状腺の働きを支える重要なミネラル。
さらに、クエン酸とクエン酸カルシウムをプラス。乳酸などの分解を助けてエネルギー産生を促し、体内の酸塩基バランスを整える役割を果たします。
3. 体内環境のトータルサポート
主要成分が互いを補完し合い、めぐり・栄養利用・バランスを意識的にサポート。特にミネラル不足や代謝の乱れに対して、多角的なアプローチが可能となるよう設計されています。
［ HYPER MD（ハイパーエムディー）（加工食品）］
原材料名 バレイショデンプン（国内製造）、ケイ素、フルボ酸、にがり、デキストリン、ヨウ素 / クエン酸、ＨＰＭＣ、クエン酸カルシウム
※本商品は、水溶性ケイ素パウダー（国産）、フルボ酸パウダー（国産）、海洋深層水パウダー（国産）、ヨウ素パウダー（国産）を配合し、カプセルには植物由来原料を使用しております。
内容量：10.5g（0.35g × 30カプセル）
価格：8,800円（税込）
お召し上がり方：1日1～3カプセルを目安に水または ぬるま湯などでお召し上がりください。
■会社概要
称号 ：株式会社はつが
本社 ：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F
代表 ：代表取締役社長 服部 秀幹
設立 ：2012年1月5日
事業内容 ：発芽玄米炊飯器、健康食品、美容・健康関連商品、生活雑貨・日用品の販売など
HP ：https://hatsuga-corp.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社はつが
本製品は、昨今社会的な関心を集めている「原因不明の体調不良」や、環境要因・生活習慣に由来する不調対策の一助として設計された、粉末タイプのカプセル仕様によるオールインワンサプリメントです。
■開発の背景
近年、食品や水、空気中に含まれる化学物質や日常生活のストレスなどにより、体内バランスの乱れが懸念されています。これらに対応するため「シンプルかつ続けやすい形」で、必要な栄養素を複合的にサポートできるサプリメントへのニーズが高まっています。
株式会社はつがは、こうした社会的課題に応えるべく、提携医療機関での臨床的な知見や学術的な研究成果を参考にしながら、栄養学と生活習慣改善の観点を融合させた独自の設計思想に基づいて本製品を開発しました。研究プロセスにおいては、既存の学術論文や臨床現場でのフィードバックを重視し、日常的に取り入れやすい形態へと最適化しています。
■製品の特長
粉末カプセルタイプ
粉末を充填する独自設計により、成分の吸収効率を意識しながら、持ち運びやすさと保存性を実現。粒が苦手な方でも継続しやすいスタイルです。
2. 主要成分の相乗設計
「フルボ酸」「水溶性ケイ素」「海洋深層水由来ミネラル」「コロイドヨウ素（海藻由来）」の4成分を独自の比率で配合。それぞれ専門外来などでも栄養補助として活用されてきた成分であり、単独摂取では得られにくい相乗性を重視した設計となっています。
●フルボ酸：植物由来の有機物から生成される希少成分。多種類のミネラルを自然な形で含み、体内のコンディション調整に役立ちます。
●水溶性ケイ素：血管や結合組織の維持に寄与し、環境要因で蓄積しやすい不要物の排出をサポート。
●海洋深層水ミネラル：マグネシウム・カルシウム・亜鉛など、現代人が不足しがちな必須ミネラルをバランス良く含有。
●コロイドヨウ素（海藻由来）：基礎代謝に関わる甲状腺の働きを支える重要なミネラル。
さらに、クエン酸とクエン酸カルシウムをプラス。乳酸などの分解を助けてエネルギー産生を促し、体内の酸塩基バランスを整える役割を果たします。
3. 体内環境のトータルサポート
主要成分が互いを補完し合い、めぐり・栄養利用・バランスを意識的にサポート。特にミネラル不足や代謝の乱れに対して、多角的なアプローチが可能となるよう設計されています。
［ HYPER MD（ハイパーエムディー）（加工食品）］
原材料名 バレイショデンプン（国内製造）、ケイ素、フルボ酸、にがり、デキストリン、ヨウ素 / クエン酸、ＨＰＭＣ、クエン酸カルシウム
※本商品は、水溶性ケイ素パウダー（国産）、フルボ酸パウダー（国産）、海洋深層水パウダー（国産）、ヨウ素パウダー（国産）を配合し、カプセルには植物由来原料を使用しております。
内容量：10.5g（0.35g × 30カプセル）
価格：8,800円（税込）
お召し上がり方：1日1～3カプセルを目安に水または ぬるま湯などでお召し上がりください。
■会社概要
称号 ：株式会社はつが
本社 ：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F
代表 ：代表取締役社長 服部 秀幹
設立 ：2012年1月5日
事業内容 ：発芽玄米炊飯器、健康食品、美容・健康関連商品、生活雑貨・日用品の販売など
HP ：https://hatsuga-corp.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331167&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社はつが
プレスリリース詳細へ