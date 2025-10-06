自動車用アルミホイールの世界市場2025年、グローバル市場規模（鋳造アルミホイール、鍛造アルミホイール）・分析レポートを発表
2025年10月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用アルミホイールの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用アルミホイールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の自動車用アルミホイール市場は2023年に162億9,000万米ドルと評価され、2030年には2,217億米ドル規模へ成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.5%と見込まれています。市場の成長を支える主因は自動車産業であり、生産量と販売台数の増加がアルミホイール需要を拡大させています。
世界自動車機関（OICA）のデータによると、2017年に世界の自動車生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間で最大となりました。しかし2018年以降は世界的な景気拡大の終焉に伴い、市場は減少傾向に転じました。2022年には生産台数が8,160万台にとどまりました。世界の自動車の9割以上がアジア、欧州、北米の3地域に集中しており、特にアジアは世界全体の56%を占めています。
中国は世界最大の自動車生産国であり、シェアは32%に達しています。日本は世界最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しました。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、自動車用アルミホイールの産業チェーンの発展を包括的に分析しています。市場は主に乗用車と商用車に分けられ、さらに鋳造アルミホイールと鍛造アルミホイールの2つの主要技術に分類されます。鋳造は大量生産に適しており、コスト効率に優れています。一方、鍛造は強度と軽量化に優れ、高性能車両での採用が進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、政府の環境規制や燃費改善施策が市場成長を牽引しています。消費者意識の高まりも高性能アルミホイールへの需要を支えています。
アジア太平洋地域は特に中国が市場を主導しており、旺盛な国内需要、政府の支援策、強固な製造基盤を背景に急成長しています。日本や韓国も自動車輸出国として市場を牽引しています。南米や中東・アフリカではインフラ整備が進む中で、今後の潜在的な成長が期待されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
市場拡大の要因としては以下が挙げられます。
● 自動車の軽量化ニーズの高まり
● 燃費改善と排出ガス削減に対する規制強化
● 高級車や電気自動車におけるアルミホイールの採用拡大
● 消費者のデザインや性能志向の変化
一方で、製造コストの高さや原材料価格の変動、鋳造と鍛造間の技術競争などが課題となっています。
________________________________________
技術動向
自動車用アルミホイールの技術は、軽量化と高耐久性を重視した進歩を遂げています。最新の鋳造技術はコスト削減と強度向上を同時に実現し、鍛造技術では高性能化とデザイン性の向上が進んでいます。また、表面処理技術やリサイクル技術も注目され、環境配慮型製品の需要が増加しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には世界的に著名なメーカーが参入しており、競争は激化しています。主要企業には CITIC Dicastal、Ronal Wheels、Superior Industries、Borbet、Iochpe-Maxion、Alcoa、Wanfeng Auto、Lizhong Group、Topy Group、Enkei Wheels、Zhejiang Jinfei、Accuride、YHI、Yueling Wheels、Zhongnan Aluminum Wheels などが挙げられます。
