【保険簿】お客さまの不安の声に応えたい保険代理店・募集人の″顧客本位の取り組み″を支援する、新Webページを公開

株式会社IB（代表取締役CEO：井藤 健太、本社：東京都世田谷区、以下当社）は、保険代理店・保険募集人の”顧客本位の取り組み”の支援を目的に、「保険簿」の案内を促進する新Webページを公開いたしました。当社は、加入者の視点に立ち「保険簿」を推奨される保険代理店を、今後も応援してまいります。

■ 保険加入者の46%が「いざという時に保険が使えるかわからない」

当社が2023年11月に実施したユーザーインタビューでは、加入者のうち90％以上が複数の保険に加入している一方で、46%のユーザーが「加入している保険がいざというときに使えるかわからない」と回答しました。

保険は自ら「保険が使えるかもしれない」と気づき、請求しなければ支払われません。その上、次のような課題があるため、加入者は契約後に不安を感じているようです。

１.契約内容が複雑：請求できることに気づく適切なきっかけがない

２.紙の書類やマイページなど形式が様々で管理が困難：早急な確認が難しい

３.家族と保険を共有する手段が限られている：家族が請求する可能性に備えにくい

こういった要因から、不安に感じるのみならず、実際に請求もれなどの課題が発生しています。

当社が提供する「保険簿」は、保険金請求に関する課題解決に向けて、加入者の保険管理を支えるアプリです。

加入者の利益を第一に追求していることから、金融庁が求める「顧客本位の業務運営」に寄与するツールとして、保険代理店・募集人が顧客に「保険簿」を案内する取り組みが広がっています。

保険簿アプリとは？

あらゆる保険や共済を一括管理できる無料アプリです。家族間での保険の共有機能や、請求もれ防止のための診断機能・コンテンツを提供しています。

保険期限や見直しスケジュールの管理、保険料の可視化など、基本機能も兼ね備えています。

■ 新Webページの概要

現在も「保険簿」の案内を推進いただいている保険事業者がいる中で、さらにこの取り組みを強化し支援するため、この度新しくWebページを公開いたしました。

【主な内容】- 保険加入者が抱える”加入後”の課題の可視化- 「保険簿」による課題解決方法の紹介- 実際に案内している募集人の声・案内を受けた顧客の声- 協力保険代理店の取り組み紹介- 案内に役立つ情報・ツールへのリンク

▽ 保険代理店・保険募集人向け新Webページはこちら

https://hokenbo.com/agency

■ 保険代理店での推奨事例

すでに顧客本位の業務運営方針（FD宣言）の具体的な取り組みの一つとして、保険簿を推奨アプリとし案内している保険代理店もあります。

代理店における、顧客への保険簿の案内方法には、以下のようなものが採用されています。

- 契約申込時のチェックシートに保険簿の案内を掲載：全ての契約時に保険管理の重要性を案内- 証券ファイルへ案内資料を封入：契約後のフォローツールとして継続的な案内を実施- 募集人の名刺へインストール用QRコードを掲載：日常的な顧客接点での案内機会を創出

▽ 詳細は以下記事をご覧ください。保険簿公式noteへ遷移します

「お客さま本位の業務運営」保険代理店での施策導入事例。FD宣言/取組状況公表のためのヒント(https://note.com/ib_hokenbo/n/n0481cca9a23b)

■ 今後の展開

当社では現在、「保険簿」をより便利に安心してご紹介いただける保険代理店向け新サービスを一部の代理店にてテスト運用いただいています。今後の展開を目指し、さらなる機能の拡充を予定しています。

本Webページ・新サービスを通じて、より多くの保険代理店・募集人の皆様の顧客本位の取り組みを支援し、保険加入者の請求体験の向上に取り組んでまいります。

■株式会社ＩＢについて

株式会社ＩＢは、「保険の請求もれをなくす」をビジョン、「人が人らしく生きる時間を、創り、守る」をミッションとするインシュアテック企業です。請求できる保険に気づくための保険管理アプリ「保険簿」を開発・提供し、保険加入者と保険業界の間に立つ中立的な立場で、保険の価値をもれなく享受できる社会の実現を目指しています。