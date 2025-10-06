【第195回 市民とNPOの交流サロン】（登壇団体：特定非営利活動法人 ことり企画）を開催します！
【第195回 市民とNPOの交流サロン（オンラインイベント）】
（登壇団体：特定非営利活動法人 ことり企画）を10月9日（木）に開催します！絶賛、参加者募集中です!!
◆市民とNPOの交流サロンとは
さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます!
◆登壇団体/登壇者：特定非営利活動法人 ことり企画 代表理事 今野 光善 氏
≪団体概要≫
「私たちと、未来への安心を手に入れる」
特定非営利活動法人ことり企画は、「私たちと、未来への安心を手に入れる」ことをビジョンにしています。この実現のため、新宿区西新宿を拠点に、近隣の方々や企業などの協力を得て、十二社生活・就労研修センターによって、障害者の生活職業訓練・就労支援を行い、障害者と健常者が働きやすい環境及び社会づくりにも努め、「障害者が入院を経て、地域で暮らすにあたって、すこやかに生活できる」ように支援しています。
◆対象：登壇団体や活動内容に興味関心のある方、社会貢献活動に興味のある方、これから始める方ならどなたでも。
◆参加費：無料
◆主催：ＮＰＯ協働機構（コラボ・ジャパン）※旧新宿NPOネットワーク協議会
◆後援：新宿区
◆参加費：無料
◆定員：オンライン40名
◆申込み：https://peatix.com/event/4544043/view
◆お問合せ
新宿NPO協働推進センター
TEL ：03-5386-1315
FAX ：03-5386-1318
Email：hiroba@s-nponet.net