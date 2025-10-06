【広島発】地方・中小企業の採用と組織課題解決へ。人材紹介×キャリア開発×組織支援を一体提供する株式会社マイステラリンクを創業、公式サイトを開設

株式会社マイステラリンク

株式会社マイステラリンク（本社：広島県広島市、代表取締役：中村麻衣）は、2025年8月に創業し、地方・中小企業の人や組織課題を解決するため、「外部人材の採用（人材紹介）」、「キャリア開発・教育」、「組織支援」を一体で提供するサービスを開始。この度、10月1日に公式HPを開設し、本格的に事業を始動いたします。



人材紹介業のコンサルタントとして従事してきた代表は、「採用を通じて地元の活性化に貢献したい」という想いで広島へUターンし、地方中小企業が成長・活性化するには外部採用に加えて「組織内面からの底上げ」が不可欠であることに着目しました。採用業務専任者の不在や育成・評価の仕組み不足など、採用“以外”の課題に関しても一気通貫で対応することで、「採用する力」と「活躍し続ける力」を同時に高め、企業力向上に貢献します。都心と地方、企業と人を繋ぐ橋渡しとして、持続的な地域経済の活性化を目指してまいります。

株式会社マイステラリンク 公式サイト： https://my.stella-link.jp

本ロゴは「ステラ（星）」と「リンク（輪）」をモチーフに、都心と地方、人と人、企業と人をつなぐという弊社の存在意義を表現しています。中心から外へ向かって星が広がるリズムで、未来へ広がる明るい希望という意味を込めました。

・ 創業背景

これまで東京で人材紹介業のコンサルタントとして従事してまいりました。2022年秋、「地元や地方のためになる仕事がしたい」「前を向いて自分らしく生きたい」を叶えるため、広島へUターン。

広島での3年間において、都心や地方の人材紹介を通じ、新しい気づきがありました。

地方や中小企業において、企業力が向上したり活性化していくには、外部人材の採用以外の「組織内面からの底上げ」も必要ではという気づきです。専任の採用業務に従事する人材が不在、オペレーションの属人化、法令知識や選考プロセスの最新採用市場からの遅れ、育成・評価の仕組み不足など、採用“以外”の課題が企業成長を阻むケースが少なくありません。

マイステラリンクは、これらの課題に一体で取り組むことで、「採用する力」と「活躍し続ける力」を同時に高めるアプローチを提供し、企業力向上に貢献します。

（参考記事）

◆起業ストーリー「都心と地方、企業と人をつなぐために――私が起業を選んだ理由」

https://note.com/mystellalink/n/n949e3addab1a

◆プロフィール記事「私の自己紹介～いまの私をつくった転機の積み重ね～」

https://note.com/mystellalink/n/n6a7189a499c1

・ 事業内容について

■法人向けサービス：企業の「人」「組織」にまつわる課題をサポートいたします。複合的な課題解決はもちろん、お客様の現状の課題に合わせ、各種サービスを単体でもご利用いただけます。

- 採用代行（RPO）：労働人口の減少や、働く価値観や採用手法の多様化により、採用難易度は年々高まっています。都心および地方の採用支援に向き合ってきた経験を活かし、採用課題に合わせた最適な設計をしながら、採用業務を代行します。- 採用支援（有料職業紹介事業・人材紹介事業）：経営課題や事業課題をしっかりお伺いした上で、課題を解決しうる人材の要件定義、求人内容の作成、フィットする人材のサーチ・ご提案から、面接フォロー、入社までのサポートを一気通貫で実施いたします。有料職業紹介事業・厚生労働大臣許可番号 34-ユ-300687- キャリア開発／育成：人材育成ビジョンや方針に基づいて、従業員が主体的にキャリア設計やキャリア開発ができるよう、外部キャリアコンサルタントとして、従業員の方のキャリア面談やヒアリングなどの調査を実施。組織開発のサポートをいたします。

■個人向けサービス：

- 転職支援サービス（有料職業紹介事業・人材紹介事業）：転職は、「いまの環境で得られないものを取りに行く手段」だと考えています。そのため、なりたい姿や現状の想いをお伺いした上で、大事なキャリアをともに考え、伴走させていただきます。- キャリアコーチング事業：予期せぬ変化が多い今、どのように生き、どのように働いていくかは誰にとっても大切なテーマです。「転職」をゴールとせず、ご自身の意志でキャリア選択を自信をもって行っていただくために、大切なキャリアに寄り添い、豊かな人生を歩んでいただくためのサポートを行います。地方移住を視野に入れている方を対象としたコーチングもございます。事業全体図：「紹介×RPO×キャリア開発」を一体提供し、中小企業の人・組織課題を一気通貫で解決

・ 今後の展望・代表メッセージ

広島県呉市出身の私は、3年前の広島へのUターンを通じ、外部人材の採用（人材紹介）だけでは解けない“人や組織”の課題に向き合ってきました。都心への一極集中と地方の人口減少・人材偏在が加速するなか、人と組織の問題が企業の成長を鈍らせています。

とりわけ地方や中小企業では、「採用そのものの在り方」から、その後の「定着」「活躍」までを組織的に設計・運用する仕組みが未成熟で、これが地域経済の成長を阻む本質課題になっています。

マイステラリンクは、この課題を解決するため、従来の「人材紹介」の枠を超え、お客様のニーズやフェーズに応じて、「採用代行(組織支援)」と「キャリア開発」を柔軟に組み合わせたソリューションを提供します。

弊社の目指す未来は、企業が確固たる「企業力」を築き、一人ひとりが自分らしく輝く「星（ステラ）」となれる、豊かな社会です。人材のチカラを通じて、地方・中小企業の持続的な成長と、キャリアの可能性を信じる人々のキャリア自律を力強く後押ししてまいります。

＜代表プロフィール＞

代表取締役 中村 麻衣（広島県呉市出身）

・広島県呉市出身。大阪大学人間科学部卒業。

・国家公務員として厚生労働省で医療行政業務に

従事した後、人材紹介業界へ転身。

・大手人材紹介会社（リクルートキャリア社）、ミドル～ハイキャリアのサーチ型の人材紹介会社を経て、地元・広島の地方活性化に貢献したいと、フルリモート制度を利用し広島へUターン。

・都心部と地方の採用支援に約8年ほど関わってきました。

・2025年、株式会社マイステラリンクを設立。

・国家資格キャリアコンサルタント。

・ 株式会社マイステラリンクについて

・会社名：株式会社マイステラリンク

・所在地：広島県広島市南区京橋町１-７アスティ広島京橋ビルディング

・代表取締役：中村 麻衣

・事業内容：採用支援やキャリアコンサルティング等、人材にまつわる各種コンサルティング業務

・創業：2025年8月

・資本金：500万円

・企業サイト： https://my.stella-link.jp

・公式note： https://note.com/mystellalink/

・お問い合わせ先：info@stella-link.jp