秋葉原駅で大型プロジェクター広告「AKIBA DAWN」の放映を開始！！！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ジェイアール東日本企画


株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川明彦）は、このたびパナソニック コネクト株式会社と協業して、JR秋葉原駅においてプロジェクター広告


「AKIBA DAWN（アキバドーン）」の放映を10月6日から開始いたしました。



・当媒体は、3台のプロジェクターを使った初めての大型映像媒体です。


・本件は、交通広告におけるプロジェクターの広告活用の有用性を検証する約1年間の販売実証です（2025年10月6日開始～2026年9月中旬終了予定）。


・本件はパナソニック コネクト株式会社との協業により実現いたしました。



・媒体詳細


　媒体名　　　AKIBA DAWN（アキバドーン）
　　　　　　 薄暗い壁面にプロジェクターの光が差し込んで映像を表現する様が　


　　　　　　 「夜明け・暁（DAWN）」のようであることから命名しました。


　サイズ　　　横15.8m　縦4.2m


　放映形式　　毎週1社独占放映


　放映時間　　5：00～24：00


　音声　　　 なし



・設置場所


秋葉原駅中央改札内正面吹き抜け壁面




・放映設備（液晶レーザープロジェクター）


型式　　　　　PT-MZ20KJL


使用電源　　　AC100V～240V　50Hz/60Hz


光出力　　　　20,000lm


解像度　　　　WUXGA（1,920×1,200ドット）


参考 ：https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/mz20k




オプションサービス　リモートマネージドサービス


プロジェクターの状態を遠隔で監視できるモニタリングサービスに加えて、振動等で生じる映像位置のズレをリアルタイムで補正する映像調整サービスを利用。　


　参考：https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/rms