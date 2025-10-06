肌印象を明るく整えるナノスキンオイル ナノ技術 × 完全無添加 × オーガニック植物由来 「Nano Shimi Clear（ナノシミクリア）」新発売
株式会社はつが（所在地：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F、代表取締役／服部 秀幹）は、お客様の美容と健康に役立つサービスを提供し、人生を豊かにするきっかけを創出（発芽）させることを企業理念として、健康食品、美容・健康関連商品を通して毎日を健康で美しく過ごすことをサポートします。
今回、株式会社はつがは、特許取得済のナノバブル製法を用いた完全無添加のボタニカルスキンケアオイル、「Nano Shimi Clear（ナノシミクリア）」を、2025年10月下旬より販売開始いたします。本製品は、ノーケミカル・非加熱・植物性100％という処方に加え、肌印象を整えるスキンケア効果（保湿・柔軟・肌荒れ防止）を目指した、新しい“ナノ浸透型植物オイル”です。
■製品概要
製品名： Nano Shimi Clear（ナノシミクリア）
内容量： 30ml
通常価格： 6,500円（税込）
初回限定価格： 4,800円（税込）※お一人様1回限り
販売方法：はつが公式オンラインショップ（https://hatsuga.net/）にて販売
発売日： 2025年10月下旬予定
■製品の特徴
■ 特許技術「ナノバブル低分子化」（特許第6399635号）
高密度の微細泡（ナノバブル）と衝撃波処理により、植物オイルを物理的に低分子化。ベタつかず、さらっとしながら角質層までしっかり浸透※するのが特長です。
※角質層までの浸透であり、皮膚内部や生理作用を示すものではありません。
■ 世界初※の弱酸性オイル処方
オイルでありながら、肌のpHに近い“弱酸性”。肌がデリケートな方にも使いやすく、国内で皮膚刺激性試験も実施済です。
※メーカー調べ／2023年時点のオイル製品において
■ オーガニック × 無添加処方の安心
●成分はオリーブ油100％のみ（スペイン産無農薬オリーブ）
●合成香料・防腐剤・アルコール・界面活性剤 無添加
●非加熱処理による有用成分の安定性確保
●ヴィーガン対応・クルエルティフリー処方
■使用シーンと実感の声
Nano Shimi Clearは、顔の保湿だけでなく、フェムケア・ボディケア・喉周りの乾燥ケアなど、様々なシーンでお使いいただけます。
▼ 使用者の声（一部抜粋）
「肌印象が明るくなり、友人に“キレイになった”と言われました。」（40代・サロン経営）
「首まわりの乾燥が和らぎ、肌が安定してきました。」（30代・会社員）
「夜に使うとリラックスでき、眠りが深くなったように感じます。」（30代・看護師）
「フェムケアにも使えて、気持ちが落ち着く感じがします。」（40代・女性）
「喉の乾燥対策に少量塗ったら、朝が楽に感じました。」（50代・男性）
「顔にも身体にも使えて、1本が想像以上に長持ちします。」（60代・美容師）
※すべて個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。
海外メディアにも注目された「ジャパンテクノロジー」
■Nano Shimi Clearに採用された製法は、日本発のナノバブル技術によるもの。
この独自技術と完全無添加処方が高く評価され、米国美容メディア「BeautyChat」などで取り上げられました。
“肌にも髪にも使える、ジャパン・ナチュラルテックの傑作”（俳優 Eru Gibson 氏）
“ナノの力でやさしく、確かなケアを叶えるオイル”（米国 美容ライター）
＜科学的な裏付け＞
細胞培養試験：ナノオリーブ油添加で細胞の健やかな増殖傾向を確認
炎症性サイトカインの誘導なし：刺激性が低いことが確認されています
皮膚刺激性試験評価済（第三者機関にて実施）
※上記は原料に対する試験結果であり、製品としての効果・効能を示すものではありません。
■今後の展望
Nano Shimi Clearは今後、国内向け販売だけでなく、ヴィーガン・ナチュラル志向が強まる北米・欧州市場への展開も予定しております。また、同技術を応用したスカルプケア・フェムケア・ヘアオイル製品の開発も進行中です。
■会社概要
称号 ：株式会社はつが
本社 ：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F
代表 ：代表取締役社長 服部 秀幹
設立 ：2012年1月5日
事業内容 ：発芽玄米炊飯器、健康食品、美容・健康関連商品、生活雑貨・日用品の販売など
HP ：https://hatsuga-corp.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331166&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331166&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331166&id=bodyimage3】
