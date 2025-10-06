UMI、スタートアップ・エコシステムの構築と最大化に向けてサウジアラビアのForming Futureと覚書を締結

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社

素材・化学産業に特化したベンチャーキャピタルである、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社（以下、「UMI」）は、スタートアップ・エコシステムの構築と最大化に向けてサウジアラビアのベンチャーキャピタル、Forming Futureと覚書を締結しました。

両社は、日本およびサウジアラビアにおける有望な技術シーズの市場展開を相互に支援します。また、日本の産業知見をサウジアラビアへ導入することにも取り組みます。2030年～2040年をターゲットに、半導体、材料科学、再生可能エネルギー、Deep-Tech、Climate-Tech（Water-Techを含む）を重点分野として、協力していきます。将来的には、これらの取り組みを二国間協力スキームへと発展させ、共同運営によるファンドの設立も目指しています。

2025年9月24日（水）、大阪・関西万博の会場で開催された「日・サウジEXPO投資フォーラム」において、両社は覚書に署名しました。

Forming FutureとUMIは、両国のスタートアップ・エコシステム強化と、革新的技術を通じて持続可能な経済成長の実現を目指します。

左から）Eng. Sattam Ali Alqarqah, CEO of Forming Future、H.E. Khalid Al-Falih, Minister of Investment, Saudi Arabia、古賀友一郎経済産業副大臣、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社 代表取締役 木場 蘒介

UMIは素材・化学産業のベンチャーキャピタルとして、スタートアップ企業に、中東でのビジネス及び技術実証機会を提供し、海外からの投資引き込みの呼び水とし、新たなイノベーションの創出に寄与しています。

Forming Future

Forming Futureは、サウジアラビアを拠点とするベンチャーキャピタルで、革新的な技術の研究開発と事業化を支援しています。知的財産の保護からスタートアップの立ち上げ・事業化、戦略的投資まで、アイデアを社会実装するための包括的な支援を提供しています。航空、ロボティクス、AI、医療、教育など多分野で、未来を形にするプラットフォームとして成長を続けています。

https://formingfuture.sa/

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社

本社所在地：東京都中央区築地1丁目12番22号

代表取締役：木場 蘒介

設立：2015年10月6日

UMIは「優れた素材・化学企業の育成を通して、日本の技術力を強化し、世界に通用する産業構造を醸成する」というビジョンの下、日本企業やアカデミアが保有する、将来の産業の礎となるような優れた素材・化学分野における新技術・事業への投資活動を行っています。

https://www.umi.co.jp/