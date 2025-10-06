【パズドラ】「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門」広島県、岡山県代表が日本一を目指し全国の舞台へ！
オンラインゲームの企画・開発・運営・配信などを行うガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、2025年10月5日（日）に開催された「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」のパズドラ部門における中国・四国ブロック代表予選にて、広島県代表のはるまき選手が見事優勝を果たしたことをお知らせします。準優勝となった岡山県代表のゆうちゃん選手と共に、2025年11月22日（土）、23日（日）に滋賀県で開催される本戦へと駒を進め、全国の頂点を目指します。
準優勝した岡山県代表・ゆうちゃん選手（左）と優勝した広島県代表・はるまき選手（右）
https://pad-esports.gungho.jp/2025shiga/
■中国・四国ブロック代表予選 結果
各県代表選手によるハイレベルな戦いが繰り広げられた中国・四国ブロック代表予選。激戦を勝ち抜き、本戦への切符を手にした両選手よりコメントが届いています。
（左から）アシスタントMCの坂本麻子さん、はるまき選手、ガーリィレコードのおふたり
＜優勝：広島県代表・はるまき選手 コメント＞
「勝ててうれしいけれど、本戦の同じブロックに（パズドラプロゲーマーの）
SK選手がいるので厳しいかも。SK選手を倒します！」
＜準優勝：岡山県代表・ゆうちゃん選手 コメント＞
「1戦目はミスがありました。（2戦目のスコアの高さについては）練習通りです。決勝も頑張ります」
本予選の模様は、YouTube「パズドラ公式チャンネル」のアーカイブにてご覧いただけます。
手に汗握る熱戦をぜひご視聴ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4qXSwnU1Uys ]
https://youtu.be/4qXSwnU1Uys
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2002_1_da11e128f0c47bbfd948f14cc6c02a42.jpg?v=202510060157 ]
『パズドラ』ロゴ
『パズドラ』とは
スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含む幅広いコンテンツの総称です。
また『パズドラ』はJESU認定のeスポーツタイトルです。プロ認定権利が与えられる大会や、認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な大会などが開催されています。
コピーライト表記 ：(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.