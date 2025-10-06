「京王電鉄で駅めぐり！X投稿キャンペーン」開催！城ドラオリジナルパスケースなどが当たる
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59の期間、城ドラオリジナルパスケースなどが当たる「京王電鉄で駅めぐり！X投稿キャンペーン」を開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331162&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
10月6日（月）10:00より、城ドラオリジナルパスケースやゲーム内アイテムの“ルビー”が当たる「京王電鉄で駅めぐり！X投稿キャンペーン」を開催します。新宿、渋谷、吉祥寺、府中、高幡不動、高尾の各駅周辺に期間限定で登場する『城ドラ』電柱広告を撮影し、指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿！ゲーム内のスクリーンショットの投稿で当たる賞もありますので、現地に行けない方もぜひキャンペーンに応募しましょう。
【応募期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
対象の京王電鉄駅周辺に電柱広告が！「京王電鉄で駅めぐり！X投稿キャンペーン」開催
■駅めぐり賞
新宿、渋谷、吉祥寺、府中、高幡不動、高尾の各駅周辺に『城ドラ』電柱広告が期間限定で登場！写真を撮影し、Xでハッシュタグ「#城ドラ京王駅めぐり」と「#新宿駅」や「#高尾駅」など該当の駅名をつけて投稿すると、「駅めぐり賞」として城ドラオリジナルパスケース＋3,000ルビーが20名様に当たります。
■全駅制覇賞
全駅の電柱広告を写真に収めた方は、Xでハッシュタグ「#城ドラ京王駅めぐり」と「#全駅制覇」を付けてXに投稿（投稿の際は1つのポストにまとめても、分けて投稿してもOK）。「全駅制覇賞」として城ドラオリジナルパスケース＋30,000ルビーが1名様に当たります。
■コラボ賞
駅へ足を運べない方でも応募のチャンス！ゲーム内の京王電鉄コラボに関連したスクリーンショットを、同じくハッシュタグ「#城ドラ京王駅めぐり」をつけて投稿いただくと、「コラボ賞」として3,000ルビーが抽選で10名様に当たります。
【応募期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
※応募には『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）のフォローが必須です
【当選発表】
厳正な抽選の上、ご当選者には『城とドラゴン』公式アカウントより当選者をフォローし、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
【賞品発送】
2025年11月頃（予定）
※天変地異など、やむを得ぬ事情により発送に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承下さい
■賞品
全駅制覇賞：城ドラオリジナルパスケース＋30,000ルビー 1名様
駅めぐり賞：城ドラオリジナルパスケース＋ 3,000ルビー 20名様
コラボ賞：3,000ルビー 10名様
※お一人様で複数の賞への応募が可能です
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォロー
（2）投稿のハッシュタグに「#城ドラ京王駅めぐり」のほか指定のハッシュタグを付け、各賞に対応する画像をXにて投稿
※第三者の画像を使って投稿された場合は抽選対象外となります
