『城とドラゴン』×『京王電鉄』10月6日（月）より初のコラボイベントを開催！「駅主バトル」を初開催
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『京王電鉄』との初のコラボイベントを2025年10月6日（月）10:00より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331160&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『京王電鉄』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_keio
10月6日（月）10:00より、『京王電鉄』との初のコラボイベントを開催いたします。期間中は新しいコラボ激レアお着替えとしてメタドラガールの「京王ライナー」や剣士お着替え「京王電鉄セット」「京王線セット」が登場！また、「城ドラ世界地図」にコラボ限定名所が登場！実際に対象の駅を訪れることで来場者限定の“祝福”が発動し、発動中にリーグに参加すると「駅P」の争奪をかけた「駅主バトル」に挑戦することができます。祝福は全国のユーザーに「おすそわけ」することも！ぜひゲームとリアルで、期間限定のコラボイベントをお楽しみください。
【コラボ開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
「メタドラガール」の激レアお着替えなどが「アバたま」に登場！
「京王電鉄のアバたま」に城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとして、メタドラガールの「京王ライナー」が登場！さらに限定の剣士お着替え「京王電鉄セット」も登場いたします。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定お着替えを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331160&id=bodyimage2】
◎車両整備の祝福
コラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値量にボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※車両整備の祝福は「おすそわけ」できません
※祝福の効果時間等の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
■祝福と対象キャラ（激レアお着替え）
・車両整備の祝福 ：メタドラガール（京王ライナー）
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量にボーナス
・研究所でスキル研究必要アイテムが半減
・研究所でスキル研究必要時間が5分の1
・リーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化される
討伐イベント「出発進行！京王線・井の頭線 ただいま運行中」開催
バトル内の「討伐イベント」から、決まったデッキを使用して挑戦できるコラボ討伐イベントを開催いたします。クリアすると「京王電鉄のアバたまチケット」最大5枚や「京王電鉄の激レアアバたまチケット」1枚、加えて限定の剣士お着替え「京王線セット」も獲得可能！ステージをクリアして報酬をGETしましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331160&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『京王電鉄』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_keio
10月6日（月）10:00より、『京王電鉄』との初のコラボイベントを開催いたします。期間中は新しいコラボ激レアお着替えとしてメタドラガールの「京王ライナー」や剣士お着替え「京王電鉄セット」「京王線セット」が登場！また、「城ドラ世界地図」にコラボ限定名所が登場！実際に対象の駅を訪れることで来場者限定の“祝福”が発動し、発動中にリーグに参加すると「駅P」の争奪をかけた「駅主バトル」に挑戦することができます。祝福は全国のユーザーに「おすそわけ」することも！ぜひゲームとリアルで、期間限定のコラボイベントをお楽しみください。
【コラボ開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
「メタドラガール」の激レアお着替えなどが「アバたま」に登場！
「京王電鉄のアバたま」に城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとして、メタドラガールの「京王ライナー」が登場！さらに限定の剣士お着替え「京王電鉄セット」も登場いたします。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定お着替えを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331160&id=bodyimage2】
◎車両整備の祝福
コラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値量にボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※車両整備の祝福は「おすそわけ」できません
※祝福の効果時間等の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
■祝福と対象キャラ（激レアお着替え）
・車両整備の祝福 ：メタドラガール（京王ライナー）
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量にボーナス
・研究所でスキル研究必要アイテムが半減
・研究所でスキル研究必要時間が5分の1
・リーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化される
討伐イベント「出発進行！京王線・井の頭線 ただいま運行中」開催
バトル内の「討伐イベント」から、決まったデッキを使用して挑戦できるコラボ討伐イベントを開催いたします。クリアすると「京王電鉄のアバたまチケット」最大5枚や「京王電鉄の激レアアバたまチケット」1枚、加えて限定の剣士お着替え「京王線セット」も獲得可能！ステージをクリアして報酬をGETしましょう。