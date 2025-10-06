【10月限定】松茸・キンキを使った秋の特別料理を〈鮨あさひ/鮨無垢〉にて提供開始｜旬の高級食材を贅沢に味わう月替わり特別コース

株式会社ビリオンフーズ

”松茸・キンキ”を使用した特別料理付きのおまかせコースを、

10月6日（月）から10月31日（金）の期間で、六本木 鮨 無垢 / 五反田 鮨あさひにて開催いたします。

松茸とキンキ

■ 秋の味覚の頂点を一皿に

香り高く焼き上げた松茸に、上品な脂と旨みをまとった高級魚キンキを合わせ、

秋の味覚を贅沢に楽しんでいただける一皿に仕上げました。

こちらは、通常のおまかせコースとは別にご提供している【月替わりの特別プラン】です。

毎月、その季節で最も美味しい食材を用い、期間限定でご用意しております。

こうした月替わりプランは、「日本食で世界を満たす」という私たちの理念のもと、

旬の味覚を最良のかたちでお届けするために実施しています。

毎朝豊洲市場にて目利きを行い、素材に妥協することなく仕入れを行っております。

今しか味わえない一皿を、ぜひご堪能ください。

過去の希少酒ペアリングで提供した十四代

●日本酒好きの方にはさらにお得なプランも

こちらは日本酒がお好きな方に限られますが、

月替わりで実施している希少酒プランもご用意しており、今月は全国的に人気で有名な日本酒銘柄かつ希少性の高い

十四代1種を含めた日本酒ペアリングプランも実施いたします。

※スペックは仕入れ状況により異なります

「口福」と「幸福」。日本酒へのこだわりと、本格江戸前鮨のおまかせコースを提供し続ける

わたしたちだからこそ提供できる、二重の「こうふく体験」をお楽しみください。

●期間

10月6日（月）から10月31日（金）

●価格

松茸とキンキの特別料理付きおまかせコース：11,000円(税込)

松茸とキンキの特別料理付き希少酒1種ペアリングコース：17,200円(税込)

松茸とキンキの特別料理付きペアリングコース：16,500円(税込)

希少酒1種付きペアリングコース：15,000円(税込)

※当日での変更も承っております

五反田/鮨あさひで予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve六本木/鮨無垢 白銀で予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve

鮨あさひの特徴

鮨あさひは、日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したいという強い思いから生まれました。

カウンター6席、テーブル24席。

カジュアルな飲み会から接待まで、あらゆるシーンに合わせた利用が可能なお店になっております。

◼︎店名：鮨 あさひ

◼︎電話番号：03-6277-1132

◼︎所在地：東京都品川区五反田1-11-8 大阪屋ビル1F

◼︎営業時間：16:00~23:30



◼︎ホームページ： https://sushi-asahi.studio.site

東五反田鮨あさひの店内風景

鮨 無垢/鮨 白銀の特徴

六本木駅交差点出口より徒歩30秒

コストパフォーマンスの高いコース提供だけでなく、お店の構えもユニークで、寿司屋にしてはかなり大型な40坪の物件で、その広さを活かしてそれぞれコンセプトを分けた3つの店舗を1物件に同居させて運営、という初の試みを行っています。（3つのうち1つは会員制のため非公開

◼︎鮨 無垢

木の温もり溢れる落ち着いた空間でありながら、接待、デート、ご家族様での利用まで様々な方に楽しんでいただける店舗です。

◼︎店名：鮨 無垢/鮨 白銀

◼︎電話番号：03-6804-1763

◼︎所在地：東京都港区六本木7丁目14-7 トリニティビル B1F

◼︎営業時間：鮨 無垢 11:30～23:30

鮨 白銀 15:00～23:30

◼︎ホームページ：https://roppongi-sushi-apartment.studio.site/

六本木鮨無垢の店内風景

運営会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◼︎設立：2012年3月

◼︎URL： https://billion-foods.studio.site