ペットと飼い主さんの絆を深める『ペットdeマルシェ』を東京押上「N4 studio」で初開催 ― 10月11日（土）

オンライン講座を通じて「人生を豊かにする学び」を提供しているラフ株式会社（代表：永渕成記、本社：東京都渋谷区恵比寿）は、10月11日（土）11:00～16:00に、東京都墨田区のN4 studioにて、アロマを活用したアニマルコミュニケーションを体験できる「ペット de マルシェ」を開催します。

ペットと同伴可能、屋上からはスカイツリーを眺めることができる、優しい自然光に包まれた会場で、アロマの香りに癒される安らぎのひと時を提案します。

ペットに関する悩み、心配ごとの裏に隠れた、わが子からの「メッセージ」とは

▲アニマルリーディングの様子

近年、ペットを家族として迎える人が増える一方、ケガや健康に関する心配ごとや、獣医師に相談しても解決できない問題行動、ペットロスによる深い悲しみを抱え続ける飼い主さんも増えています。

「大切なうちの子の気持ちが知りたい」という想いから生まれた「アニマルリーディング」は、自然の植物のエッセンスを凝縮したアロマを使用し、ペットの気持ちとつながるリーディングの技術です。

写真１枚でメッセージを受け取ることが可能なので、現在一緒に生活しているペットだけでなく、亡きペットからのメッセージも受け取ることができ、ペットロスで苦しむ方々の癒しとして注目されています。

ペット de マルシェ開催概要

▲アロマカードセッションの様子

当イベントでは、「アニマルリーダー養成講座」を卒業したアニマルリーダー10名以上が出展し、アニマルリーディングを実際に体験することができます。

ペットの気持ちをリーディングする「アニマルリーディング」は完全予約制です。

事前にお送りいただくお写真でリーディングを行うため、イベント当日は飼い主さんだけのご来場でメッセージをお伝えできます。

全16種類のアロマの中から、うちの子専用の特別なアロマを選ぶ「アロマカードセッション」は事前予約は不要です。

当日は、カフェスペースも併設致しますので、興味をお持ちの方はお気軽に足を運んでください。

出展メニュー

A. アニマルリーディング＋アロマカードセッション

（40分）\5,000

完全予約制です

アニマルリーディング

「うちの子の気持ちが知りたい」飼い主さんの想いを叶える アニマルリーディングで、ペットの想いをお届けしますお申込み後、事前にお写真をお送りいただき「今、飼い主さんに伝えたいメッセージ」というテーマでリーディング をさせていただきます。今一緒に暮らしている子、お空の子のお気持ちもリーディングが可能です。

B. アロマカードセッション

（20分）\3,000

予約なしで受けることができます

・守護アロマ作成

\1,500（送料込み）

うちの子専用の“守護アロマ”を調合し、アロマセット（アトマイザー、アロマストーン）として販売いたします。

▲N4 studioは、押上駅 (東京メトロ半蔵門線) 徒歩2分

イベントの詳細・予約：https://animal-reading.com/event/

開催日：2025年10月11日（土）

開催時間：午前11時～午後16時

会場：N4 studio（〒130-0002 東京都墨田区業平 4-18-16）

アクセス：東京メトロ半蔵門線・都営浅草線「押上」駅 徒歩3分

入場料：無料

企画・運営：ラフ株式会社

主催：アニマルリーダー養成講座

イベント詳細・予約ページ :https://animal-reading.com/event/

受講生の声インタビュー

https://laughinc.co.jp/voice/animal-reading-voice-ishihara/

【主催紹介】

ペットdeマルシェ 主催

アニマルリーディング 開発者

橋本彰子

▲橋本彰子先生

先生のコメント

「大切な家族であるペットの気持ちを、もっと正確に理解し、寄り添いたい」というシンプルな願いをサポートするために、この活動を始めました。現在は100名を超える仲間たちが全国でペットと飼い主さんの心の橋渡しを行っています。

このマルシェの目的を、

・卒業生たちの「お仕事の最初の一歩」を応援する場

・より多くの飼い主様に、わが子の想いを伝える場

として、温かさに満ちた空間を作り上げました。

ペットとの絆は、私たちの人生を豊かにする最高の宝物です。

未来のアニマルリーダーたちが、心を込めてペットからのメッセージをお届けします。



先生のご経歴

京都生まれ、京都育ち。

幼少期は原因不明の病気から幼稚園、小学校にほぼ通えず、動物たちが話し相手だった時期を過ごす。

社会人として働く中、初めてアニマルコミュニケーションを受け、10年間鳴かなかった飼い猫が初めて声を出して鳴くようになったことがキッカケで、本格的に学び始める。

アニマルコミュニケーションの習得に苦戦する中、自身で長く学び続けていた「アロマ」を取り入れたところ、一瞬で動物のリーディングが出来るようになったことで、業界初の独自メソッドを確立。

「アニマルリーダー 養成講座」は、動物のリーディングに興味がある方はもちろん、ペットロスを癒したい方や、一般のアニマルコミュニケーションを習得出来なかった方々でも身に付く手法として、全国から受講生が集まっている。



-------------------------------------------------------------------

ラフ株式会社

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿３丁目３９－５メゾンドボネール白金３０６

代表取締役：永渕成記

TEL：03-6824-2996

E-mail：pr@laughinc.co.jp