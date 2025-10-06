Ms.Engineer、プレシリーズAラウンドで総額3.2億円の資金調達を完了

Ms.Engineer株式会社

女性のAI・IT人材育成とAIプロダクト開発を展開するMs.Engineer株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：やまざきひとみ）は、プレシリーズAラウンドのファイナルクローズを実施し、新たにTIS株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、SGインキュベート株式会社（西部ガスグループ）を引受先とする第三者割当増資により、累計調達額が約6.5億円に達しましたことをお知らせいたします。

【資金調達の概要】

調達ラウンド：プレシリーズAラウンド（ファイナルクローズ）

本ラウンド調達額：約3.2億円（2025年8月時点）

調達方法：第三者割当増資

本ラウンド新規引受先（順不同・敬称略）：

・インパクトキャピタル株式会社（2025年5月出資完了）

・TIS株式会社

・合同会社K4 Ventures（開西電力グループ/2025年5月出資完了）

・三菱UFJキャピタル株式会社

・SGインキュベート株式会社（西部ガスグループ）

資金用途：

１.女性IT人材育成事業の全国展開加速

２.ニアショア型全国リモートAI開発事業「DAIVE」の強化

３.エンジニアおよびビジネス人材の採用強化

【資金調達の背景】

Ms.Engineerは、日本の賃金格差解消をビジョンに女性AI・IT人材育成を推進してきました。未経験から8ヶ月で高度IT人材レベル相当となる独自のオンラインブートキャンププログラムは、卒業率95%、就職率90%以上という実績を誇り、地方を中心とした多くの女性がIT人材として経済的自立を実現しています。

また、全国の卒業生を中核としたニアショア型リモートAI開発チーム「DAIVE」を発足し、全国のAX/DXを推進する開発事業も拡大してまいります。

今回こうした取り組みに共感いただき、TIS株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、SGインキュベート株式会社より評価をいただき、出資が実現しました。

本ラウンドでの新規株主様のご支援を通じて、社会性と経済性を両立させ、日本にインパクトを与える事業成長を目指してまいります。

投資家からのコメント

TIS株式会社

ソーシャルイノベーション事業部 インキュベーションセンター

フェロー 山岸 功昇氏

Ms.Engineer社は、女性がリスキリングを通じてITエンジニアとして新たな一歩を踏み出せるよう支援する、社会的意義の高い事業を展開しています。

オンライン完結型の教育により、地域にとらわれない女性のキャリア選択を後押しし、女性活躍・IT人材不足・地方創生といった多様な社会課題の解決に挑戦されています。

特に、女性の賃金向上が地域への貢献を促し、地方の衰退抑止につながる取り組みは、持続可能な日本および地方の未来社会の実現において重要と考えており、当社も今回の出資を契機に協力していきたいと考えております。

三菱UFJキャピタル株式会社

投資第二部 佐藤 可奈氏

今回のラウンドにおいて、株主としてMs.Engineer社をご支援できることを嬉しく思います。Ms.Engineer社が運営する女性向けAI・IT技術習得プログラムは、女性のキャリアアップやキャリアチェンジを支援し、賃金水準の向上を促進すると考えております。

これにより、日本が直面する労働力不足の解消に貢献し、持続的な経済成長にもつながると期待しております。

MUFGのリソースを最大限に活用し、さらなる成長に向けてサポートしてまいります。

SGインキュベート株式会社（西部ガスグループ）

投資部 柿田 更緒里氏

Ms.Engineer社は、「日本の賃金格差を解消する」というビジョンのもと、女性がITエンジニアとして活躍するための質の高い教育と就職支援を提供されています。

その事業は、誰もが自らの能力と意思でキャリアを築ける社会の実現に貢献するものです。「賃金格差のない社会の実現」というビジョンに深く共感し、当社の「地域貢献を重視し、九州地域での新しい価値の共創に向けた取り組みを推進していく」方針と親和性が高いと考え、この度の出資に至りました。

今回の出資を通じて、Ms.Engineer社の成長を力強く後押しするとともに、目指すビジョンの達成に向けて、共に歩んでいけることを大変嬉しく思います。

Ms.Engineer 代表取締役 やまざき ひとみのコメント

この度、強力な新規株主の皆さまを迎え、次の成長フェーズを共に歩めることを大変心強く感じています。

Ms.Engineerは創業以来、一貫して『賃金が上がり続ける女性AI・IT人材』の育成に取り組んできました。特に近年のAI技術の急加速は、全国の女性がキャリア形成をより柔軟に、そして自律的に進める大きな追い風になると確信しています。私たちは、この好機を捉え、日本全国で眠れる女性人材の活用をさらに促進したいと考えています。

今回インパクトスタートアップとして、日本を代表する株主の皆さまからのご支援を得て、今後も社会を善い方向に変革する一翼を担えるよう、事業を推進してまいります。

【採用について】

Ms.Engineerは、エンジニア職（AIエンジニア、Web開発エンジニア）、ビジネス職（セールス、マーケティング、カスタマーサクセス）など幅広い職種で積極的に採用を行っています。

採用ページURL：https://ms-engineer.jp/recruit

採用職種一覧：https://ms-engineer.jp/recruit/jobs

【Ms.Engineer株式会社について】

会社名：Ms.Engineer株式会社

代表者：代表取締役社長 やまざきひとみ

所在地：東京都千代田区麹町1-6-30 近鉄半蔵門スクエア4階

事業内容：

・女性向けAI・IT人材育成オンラインブートキャンプの運営

・AIエージェントプロダクトの開発・提供

URL：https://ms-engineer.jp

