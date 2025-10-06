HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』発売決定記念！ ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」 特別企画 “よみがえるロトの記憶ラリー” 2025年11月1日（土）より開催決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331138&id=bodyimage1】
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』が2025年10月30日（木）に発売されることを記念したコラボイベント「よみがえるロトの記憶ラリー」 を、2025年11月1日（土）から2026年3月22日（日）まで開催いたします。
本イベントは、アトラクションエリア全体を舞台にした体験型ラリーイベントです。冒険者には『ドラゴンクエストI』、『ドラゴンクエストII』でお馴染みのシーンが再現された4つの試練に挑戦していただきます。アトラクションエリアを巡り、これらの試練を突破していくことで、かつて夢中になったゲームの世界を追体験しながら、冒険の旅をお楽しみいただけます。そして、全ての試練をクリアした冒険者には、「ドラゴンクエスト アイランド」限定のオリジナルステッカーをプレゼント！
さらにイベント期間中は、人気キャラクターたちのパネルも新たに登場し、記念撮影スポットとしてお楽しみいただけます。
HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の発売を記念した特別企画として、ここでしか体験できない“ロト伝説の世界”をお楽しみください。
■コラボイベント 概要
開催期間：
2025年11月1日（土）～2026年3月22日（日）
体験料金：
無料
※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
※11歳以下（小学生以下）のアトラクションへの入場には、1名以上の大人の同伴が必須、同伴者の方もチケットをお買い求めください
※チケット料金は時期により変動
内容：
アトラクションエリアを巡り、『ドラゴンクエストI』、『ドラゴンクエストII』で登場するシーンを再現した4つの試練に挑戦する体験型ラリーイベント。全ての試練をクリアした冒険者には限定ステッカーをプレゼントいたします。試練のタイトルは下記の通り。
（1）伝説の装備を手に入れろ！
（2）勇者の丘に眠る“伝説の手がかり”を追え！
（3）ムーンブルクの王女を救い出せ！
（4）サマルトリアの王子を追いかけろ！
HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331138&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
