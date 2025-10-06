+WEED（プラスウィード）が日本最大級の音楽イベント「SAMURAI SONIC」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するCBDのブランド『+WEED』は2025年10月19日（日）に幕張メッセで開催される「SAMURAI SONIC vol.7」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
＜イベント概要＞
【SAMURAI SONIC vol.7】
幕張メッセで3年連続の開催となる今年のテーマは、【青炎讃歌（セイエンサンカ）】。一流のアーティストが奏でる音楽と共に、SAMURAI SONICの出演者とお客様の人生を、青炎の勢いで最大限に応援する。
日程 : 2025年10月19日（日）
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7-8
主催：SAMURAI SONIC実行委員会
■+WEED（プラスウィード）について
CBD（カンナビジオール）製品のブランドです。吸うCBDのリキッドタイプ、ワックスタイプからCBDショット（リキュール）までCBD製品を幅広く取り扱っています。プラスウィードは全国のドン・キホーテ店舗やプラスウィード公式サイトでお求めいただけます。
≪+WEED公式サイト≫
https://www.plus-weed.jp
■販売経路：自社ＨＰ、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.plus-weed.jp
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
