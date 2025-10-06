緑内障治療薬の世界市場2025年、グローバル市場規模（プロスタグランジン関連薬（PGAs）、β遮断薬、α作動薬）・分析レポートを発表
2025年10月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「緑内障治療薬の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、緑内障治療薬のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の緑内障治療薬市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率はXXX%と見込まれています。緑内障は失明の主要原因の一つであり、高齢化の進展や生活習慣病の増加とともに患者数が拡大しています。これにより、治療薬市場は今後も堅調な成長を続ける見込みです。
一方で、世界の医薬品市場全体は2022年に1兆4750億米ドル規模に達し、今後6年間で年平均5%の成長が予測されています。化学合成薬とバイオ医薬品の両方を含み、バイオ医薬品は2022年時点で3810億米ドルに達し、化学合成薬市場も安定した成長を示しています。緑内障治療薬もこの潮流の一部を形成し、研究開発投資や規制対応が市場発展の鍵となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは緑内障治療薬の産業チェーンを分析し、原料調達から製造、流通に至るまでの全体像を提示しています。応用分野は主にクリニックと薬局であり、治療薬のタイプとしてはプロスタグランジン関連薬（PGAs）、β遮断薬、α作動薬、その他の薬剤が中心です。これらは眼圧を低下させ、視神経へのダメージ進行を抑制する役割を果たしています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府の医療支援政策や国民の健康意識の向上により安定した成長を遂げています。特に北米は臨床試験や新薬承認における規制制度が整備されており、先進的な製品開発が進んでいます。欧州は高齢化の加速により患者数が増加し、需要が底堅く推移しています。
アジア太平洋地域は特に中国が市場の中心であり、旺盛な国内需要と政策支援、強力な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。日本や韓国も高齢化と医療技術の進歩により需要が拡大しています。南米や中東・アフリカも医療インフラの整備とともに成長が期待される市場です。
________________________________________
市場特性と成長要因
緑内障治療薬市場の成長要因は以下の通りです。
● 高齢化の進展と患者数の増加
● 慢性疾患増加に伴う医薬品需要拡大
● 政府や民間からの研究開発資金投入
● 製薬技術の進歩と新薬開発の加速
● 患者の治療意識向上と医療アクセスの改善
一方で、特許切れによるジェネリックの台頭、研究開発コストの高さ、規制の厳格化は課題となっています。また、COVID-19の影響により医薬品供給網の重要性が再認識され、柔軟な対応力が企業に求められています。
________________________________________
技術動向
緑内障治療薬分野では、点眼薬を中心とした従来型治療に加え、持続放出型製剤や新規作用機序を持つ薬剤の開発が進んでいます。特にPGAsは第一選択薬としての地位を維持しつつ、新たな組み合わせ治療や副作用軽減の工夫が進展しています。また、AIやデジタルヘルス技術を活用した服薬管理の支援も注目されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には多数のグローバル製薬企業が参入しています。主要企業としてNovartis、Allergan、Pfizer、Akorn、Teva、Bausch & Lomb、Otsuka Pharmaceutical、Santen、Lunan Pharma、Zizhu Pharmaが挙げられます。
