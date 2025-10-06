エネルギー効率の高い冷却システムの需要増が、欧州および東南アジアのモジュール式チラー市場の成長を牽引している。
世界のモジュール式チラー市場は、欧州と東南アジアにおける省エネインフラ整備の急速な進展を背景に、大きな変革期を迎えています。最新の市場予測によると、欧州のモジュール式チラー市場は、2021年の5億2,920万米ドルから2027年には7億2,400万米ドルに成長すると見込まれており、2022年から2027年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.4%に達すると予想されています。一方、東南アジアのモジュール式チラー市場は、2021年の4,050万米ドルから2027年には5,940万米ドルへと拡大すると予測されており、同じ予測期間におけるCAGRは6.6%と、欧州市場よりも高い成長率が見込まれています。
この成長傾向は、モジュール式冷却システムが従来のHVACシステムに比べて、拡張性、エネルギー効率、小型化といった点で優れていることから、市場で高い需要が見込まれていることを示しています。産業施設、商業施設、データセンターなどは、環境規制や持続可能性目標への対応のため、モジュール式チラーへの導入を加速させています。
欧州では、環境配慮型エネルギー推進によりモジュール式チラーの需要が拡大
欧州のモジュール式チラー市場は、商業ビルのエネルギー効率向上と二酸化炭素排出量削減を促進する規制によって大きく牽引されています。エネルギー性能指令（EPBD）などのEU指令の実施や、環境配慮型建物のインフラ整備への資金投入の増加が、モジュール式チラーの導入を促進しています。
欧州市場は、病院、空港、オフィスビルなどの大規模施設への導入によって、年平均4.5%のペースで成長しています。ドイツ、フランス、英国、イタリアは、先進的なインフラ整備、成熟した建設市場、そしてHVAC関連排出量削減への取り組みにおいて先頭を走っており、これらの国々が市場需要を牽引しています。
さらに、インバーター駆動コンプレッサーやスマートコネクティビティ機能を備えたモジュール式チラーは、欧州における改修プロジェクトでますます好まれています。複数のモジュールを独立して動作できる機能は、システムの信頼性を向上させると同時に、部分負荷時の効率を最適化します。これは、環境認証を取得した建物にとって重要な要素です。
東南アジアはモジュール式チラーの成長市場として台頭
東南アジアは、急速な都市化、商業施設の増加、政府主導の省エネプログラムなどを背景に、モジュール式チラーにとって魅力的な市場として台頭しています。この市場は、金額ベースで6.6%、数量ベースで5.7%という高いCAGRを示しており、この地域における持続可能なHVACソリューションの重要性が高まっていることを反映しています。シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどの国々では、商業インフラ整備が急速に進展しており、拡張性とコスト効率に優れた空調システムへの需要が急増しています。熱帯気候地域では、モジュール式チラーはダウンタイムの短縮やメンテナンスの容易さといった利点があり、年間を通して安定した運用が可能であるため、特に適しています。
ホスピタリティ産業の拡大、スマートシティの普及、データセンターへの投資増加なども、この地域の市場成長を後押しする要因となっています。さらに、製造業やテクノロジーパークへの海外直接投資が増加していることで、エネルギー効率基準やLEED/BCAグリーンマーク認証に適合する柔軟なHVACシステムへの需要も高まっています。
