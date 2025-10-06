



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は、株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長執行役員 石川 豊 以下ビデオリサーチ）が主催し、2025年10月8日(水)、9日(木)に東京ミッドタウン・ホールおよびオンラインで開催される「VR FORUM 2025」のセッションに登壇いたします。

■登壇内容

屋外広告やデジタルサイネージの未来～プランニングとメジャメントの最前線～

OOH（屋外広告）は、電鉄や屋外だけでなくリテールメディアも含まれ、近年ではプログラマティック化が進んでいます。広告主にとっては、ターゲティング精度や運用効率の向上など多くのメリットがある一方で、効果測定における共通指標が存在せず、個別の数値に頼らざるを得ない状況が続いています。今後、購買に近いデータを持つリテールメディアの活用が進めば、指標の整備とともに広告主の利便性も高まるはずです。本セミナーでは、媒体社・広告会社それぞれの観点から、OOHの進化と課題、そして業界横断で進む取り組みについて議論します。

日時：2025年10月9日(木) 14：00～14：45

場所：東京ミッドタウン・ホールHall Aまたはオンライン

登壇者：

・株式会社 LIVE BOARD 取締役 ストラテジー部 ディレクター 宮川 聡

・株式会社ジェイアール東日本企画

メディアソリューション本部 MASTRUM推進センター 業務推進部 担当部長 大和田 貴普氏

・株式会社東急エージェンシー 事業共創本部 東急OOHメディア事業局 局次長 兼 事業戦略部 部長 星野 一道氏

・株式会社ビデオリサーチ ビジネスデザインユニット 新規ビジネス開発グループマネージャー 藤森 省吾氏

■お申込み

会場参加：

https://client.2025.vrforum.jp/form/5448228e-f340-4ac5-8910-fd1407c5438e/formsession?isTicketSelected=true

オンライン参加：

https://client.2025.vrforum.jp/form/f42df860-43b3-4178-91b4-974239005129/formprofile?isTicketSelected=true

■VR FORUM 2025～Next STANDARDをともに。～

VR FORUM 2025はメディアや生活者の最新情報をお届けするビジネスフォーラムです。

近年、メディアや生活者を取り巻く環境は大きく変化し、人々のメディアへの関わり方や情報収集の仕方、コンテンツの楽しみ方も急速に多様化しています。こうした中、生活者にとっての「普通」もさまざまなカタチで変わりつつあります。このような時代の流れの中で、広告やメディアの業界における「常識」や「標準」（STANDARD）もどの様に変化・進化していくべきかが、今まさに問われています。

この状況を踏まえ、今回は「Next STANDARDをともに。」をテーマとし、「VR FORUM 2025」を開催します。変化していく生活者やメディアと向き合い、最前線で活躍されているキーパーソンの方々の経験・知見を交え、次なる時代の「STANDARD」を皆さまとともに考えていきます。

開催日時：2025年10月8日（水）・ 9日（木）

・Day1 10月8日（水） 10：45開演～16：45終了予定（9：45開場予定）

・Day2 10月9日（木） 10：00開演～17：20終了予定（9：30開場予定）

開催形式：会場（東京ミッドタウン・ホール）およびオンライン

参加費：無料（事前登録制）

公式HP：https://vrforum.jp/2025/

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現する

デジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。