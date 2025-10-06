大阪新世界・天王寺・あべのを巡るリアル×バーチャルのウォーキングイベント「BILLIKEN CITY ウォーキング」開催のお知らせ

田村駒株式会社

「ビリケンさん」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表者：堀 清人)は、2025年10月6日（月）から2026年1月15日（木）までの期間、大阪新世界・天王寺・あべのエリアを巡るリアル×バーチャルのウォーキングイベント「BILLIKEN CITY ウォーキング」を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、3エリアを横断して楽しめる初の街歩きイベントであり、リアルなスタンプラリーと最先端のAR体験を組み合わせることで、大阪の魅力を再発見できる新しい体験型イベントです。

イベントサイトはこちらから(https://www.shinsekaifes.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88)

イベントチラシは以下よりダウンロードいただけます。

【イベント概要】

1. BILLIKEN CITY 新世界・あべてん重ね絵スタンプラリー

https://prtimes.jp/a/?f=d74913-76-42dd398e3ce48b5b6695837a218f95c6.pdf

新世界・天王寺・あべのの6か所に異なるスタンプを設置。集めて重ね押しすることで、特別なアートが完成します。

アートはイラストレーター・ノダタカヒロ氏が描き下ろした、街の至る所にビリケンさんが登場するデザインです。

自由に街を巡りながら「ビリケンシティ」を完成させてください。

■設置スポット (設置時間：10時～17時)

・通天閣下(1階出口付近)

・稲荷神社(境内)

・スパワールド(入口左側)

・ホテルThe b 大阪新世界(入口前)

・大阪市立美術館(エントランス出口)

・JR天王寺駅(北側エレベーターホール)

■主催

新世界フェス実行委員会/天王寺・阿倍野ターミナル連絡協議会

■協賛

えびす横丁/OMO7大阪by星野リゾート/スパワールド/学校法人エール学園ICT校/MUIC Kansai/公益財団法人大阪観光局/新世界町会連合会/天王寺・阿倍野ターミナル連絡協議会/田村駒株式会社

2. BILLIKEN CITY 新世界ARクロニクル powered by Local Verse～ARで歩む、新世界100年の物語～

体験者が物語の一員となり、新世界の歴史に参加できるバーチャルイベントです。

Webアプリを開いてマップ上のスポットを巡ると、商人・駅員・コックなど、さまざまな姿の5人のビリケンさんと、5つの物語に出会えます。

クイズや演出をARで楽しむと、ユーザーの選択によってビリケンさんのセリフが変化します。さらにすべての物語を体験すると、特別なARフォトフレームをプレゼントします。

■体験スポット

・通天閣（展望フロア ※有料エリア）

・通天閣（1F 展望台入口付近）

・通天閣本通商店街（市場入口付近）

・通天閣南本通商店街（串カツ横綱本店付近）

・ホテル The b 大阪新世界（入口前）

・南海新今宮駅

■企画・プロモーション

一般社団法人関西イノベーションセンター

■ARコンテンツ開発

株式会社デザイニウム

※詳細はこちら(新世界ARクロニクルプレスリリース)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000094621.html)

3. BILLIKEN CITY ウォーキング インスタフォトコンテスト

イベント期間中、新世界・天王寺・あべのの魅力を世界へ発信するフォトコンテストを開催します。受賞者には素敵な商品をプレゼントします。

募集期間：2025年10月6日（月）～2026年1月15日（木）

結果発表：2026年2月28日（土）新世界フェスInstagramにて発表

参加方法：

１.新世界フェス公式Instagram【＠shinsekai_4649】をフォロー

２.投稿キャプションに【＃新世界あべてんインスタフォトコン2025】と参加したい部門いずれか一つを記載

ビリケンさんと一緒に新世界・天王寺・あべのの新しい魅力を見つけに出かけてみませんか？

皆様のご参加をお待ちしています。

本リリースに関するお問い合わせ

田村駒株式会社

中山 kanako_nakayama@tamurakoma.co.jp