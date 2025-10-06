“次の一歩”にめぐり会う、都市型ライフスタイルホテル「ESTINATE HOTEL那覇」より、香りのギフトが新登場です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328454&id=bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、「ESTINATE HOTEL 那覇」（那覇市）の館内に流れる香りと香りのギフトを開発・製作いたしました。香りのギフトは 2025年10月2日（木）より発売を開始します。
＜サービス内容＞
旅の計画は旅先で。都市の拠点でありながら、自由で気ままな旅を叶える「ESTINATE HOTEL 那覇」
ここは、ホテルにアクセスする人々から自然とつながりが生まれ、次のアクティビティへ、次の食事へ、次の旅へ、そして新たな仲間との出会いへと広がっていく、“次の一歩”を生み出すホテルです。
ロビーに広がるのは、月桃をアクセントにした心地よい香り。伝統とモダンが溶け合う“新しい沖縄”をイメージした香りが、旅の記憶にそっと寄り添い、忘れられないひとときを演出します。
さらに今回、好評のホテルの香りをそのままに、ホテルオリジナルのフレグランスギフトをリリースします。
ラインナップは、アロマオイル、アロマミスト、アロマストーンの3種類。旅のひとときを彩った香りをアイテムとして思い出と共にお持ち帰りください。
ホテルオリジナルフレグランスギフトは、ホテル内ショップまたはゴタスオンラインストアよりお求めいただけます。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつける非日常空間ならではのサービスを目指します。
＜ホテル情報＞
ESTINATE HOTEL 那覇
〒900-0032
沖縄県那覇市松山２丁目３-１１
TEL 050-3188-9382
＜発売日時＞
2025年10月2日（木）より
＜商品情報＞
ESTINTATE HOTEL 那覇 オリジナルアロマオイル / 2,530円（税込）
ESTINTATE HOTEL 那覇 オリジナルミスト / 1,750円（税込）
ESTINTATE HOTEL 那覇 オリジナルアロマストーン / 880円（税込）
アロマオイルとストーンのセット/3,300円（税込）
＜香りについて＞
誰もが思い描く定番にとらわれない“新しい沖縄”の香り。
スイートオレンジやローズゼラニウムの華やかさに、ティーツリーやシダーウッドの深み、さらに月桃のスパイシーなアクセントを加えたブレンドです。甘さと爽やかさ、驚きと心地よさが共存し、滞在の記憶を豊かに彩ります。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテル専門の香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
