シリコン・ラボ、コネクティビティの次の時代を支える「シリーズ3」SoCの提供を開始
シリーズ 3 Secure Vault初となるPSAレベル4のセキュリティを装備
SiMG301はCSAのMatter準拠プラットフォーム認証を最初に取得した製品の一つとしてMatterの展開を加速
テキサス州オースティン- 低消費電力ワイヤレスの分野をリードするイノベーターのシリコン・ラボラトリーズ ＜ https://www.silabs.com/ ＞ （本社：米テキサス州オースティン、NASDAQ：SLAB、以下 シリコン・ラボ）は米国時間2025年10月2日、米国テキサス州オースティンで開催中のWorks Withサミット＜https://jp.silabs.com/about-us/events/works-with-2025/works-with-summit-austin?utm_source=Public-Relations&utm_term=Press-Release ＞において、新しい「シリーズ3」プラットフォーム＜https://jp.silabs.com/wireless/series-3-wireless-platform?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞の第一弾となるSoC「SiMG301」＜ https://jp.silabs.com/wireless/zigbee/simg301-series-3-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞および「SiBG301」＜ https://jp.silabs.com/wireless/bluetooth/sibg301-series-3-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞の一般提供開始を発表しました。SiXG301ファミリーの最初に登場するこれらのデバイスは、現在シリコン・ラボおよび世界中の販売パートナーを通じてご利用いただけます。
シリーズ3はインテリジェント・エッジにおけるシリコン・ラボの先進的な地位をさらに強化し、実績あるシリーズ2プラットフォーム＜ https://jp.silabs.com/wireless/gecko-series-2?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞を補完しながら、処理能力、接続性、高集積化、セキュリティにおいて次世代に向けたメリットを実現します。デバイスメーカーのお客様は、エコシステム、ツール、サポートモデルに変更を加えることなく、超低消費電力のエンドポイントでシリーズ2の幅広さと成熟度を引き続き活用しながら、より要件の厳しい高機能設計ではシリーズ3を採用できます。
シリーズ3およびSixG301ファミリーの新たな特長
先進的な22nmプロセスで製造されるシリーズ3は、アプリケーション、ワイヤレス、セキュリティのワークロードを分けるマルチコアアーキテクチャを新たに採用しており、プロトコルスタックの増大や、エッジにおいて新しく登場しつつある処理負荷の高いユースケースにも対応できる余裕があります。SixG301ファミリーには、以下の製品が含まれます。
・ SiMG301（マルチプロトコル）：Zigbee（R） ＜ https://jp.silabs.com/wireless/zigbee?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、Bluetooth（R） LE ＜ https://jp.silabs.com/wireless/bluetooth?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、Matter over Thread ＜ https://jp.silabs.com/wireless/matter?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ を同時実行でき、スマート照明 ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/led-lighting?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ をはじめとするMatter対応のスイッチ ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/switches?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞、センサー ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/sensors?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、コントローラに最適です。LEDプリドライバを内蔵しているため、有線電源の設計において外部コンポーネント、BOMコスト、ボード面積の削減を図れます。
SiMG301はCSAのMatter準拠プラットフォーム認証を最初に取得した製品の一つとしてMatterの展開を加速
テキサス州オースティン- 低消費電力ワイヤレスの分野をリードするイノベーターのシリコン・ラボラトリーズ ＜ https://www.silabs.com/ ＞ （本社：米テキサス州オースティン、NASDAQ：SLAB、以下 シリコン・ラボ）は米国時間2025年10月2日、米国テキサス州オースティンで開催中のWorks Withサミット＜https://jp.silabs.com/about-us/events/works-with-2025/works-with-summit-austin?utm_source=Public-Relations&utm_term=Press-Release ＞において、新しい「シリーズ3」プラットフォーム＜https://jp.silabs.com/wireless/series-3-wireless-platform?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞の第一弾となるSoC「SiMG301」＜ https://jp.silabs.com/wireless/zigbee/simg301-series-3-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞および「SiBG301」＜ https://jp.silabs.com/wireless/bluetooth/sibg301-series-3-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞の一般提供開始を発表しました。SiXG301ファミリーの最初に登場するこれらのデバイスは、現在シリコン・ラボおよび世界中の販売パートナーを通じてご利用いただけます。
シリーズ3はインテリジェント・エッジにおけるシリコン・ラボの先進的な地位をさらに強化し、実績あるシリーズ2プラットフォーム＜ https://jp.silabs.com/wireless/gecko-series-2?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞を補完しながら、処理能力、接続性、高集積化、セキュリティにおいて次世代に向けたメリットを実現します。デバイスメーカーのお客様は、エコシステム、ツール、サポートモデルに変更を加えることなく、超低消費電力のエンドポイントでシリーズ2の幅広さと成熟度を引き続き活用しながら、より要件の厳しい高機能設計ではシリーズ3を採用できます。
シリーズ3およびSixG301ファミリーの新たな特長
先進的な22nmプロセスで製造されるシリーズ3は、アプリケーション、ワイヤレス、セキュリティのワークロードを分けるマルチコアアーキテクチャを新たに採用しており、プロトコルスタックの増大や、エッジにおいて新しく登場しつつある処理負荷の高いユースケースにも対応できる余裕があります。SixG301ファミリーには、以下の製品が含まれます。
・ SiMG301（マルチプロトコル）：Zigbee（R） ＜ https://jp.silabs.com/wireless/zigbee?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、Bluetooth（R） LE ＜ https://jp.silabs.com/wireless/bluetooth?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、Matter over Thread ＜ https://jp.silabs.com/wireless/matter?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ を同時実行でき、スマート照明 ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/led-lighting?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ をはじめとするMatter対応のスイッチ ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/switches?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞、センサー ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-home/sensors?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-100225 ＞ 、コントローラに最適です。LEDプリドライバを内蔵しているため、有線電源の設計において外部コンポーネント、BOMコスト、ボード面積の削減を図れます。