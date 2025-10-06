めちゃコミックにて 全ての女性向け漫画を対象に「最大50％ポイント還元キャンペーン」開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」WEB版において、2025年10月6日(月)00:00から2025年10月6日(月)23:59までの２４時間限定で、女性向け漫画を対象に「最大50%ポイント還元キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、前回実施時に大変ご好評をいただいたことを受け、読者の皆様への感謝の気持ちを込めて開催する第2弾となります。「めちゃコミック」WEB版のキャンペーン専用ページからエントリー後、女性向け漫画（少女漫画・女性漫画）を合計800ポイント以上ご購入いただくと、総消費ポイントに応じて最大50%のポイントが後日還元されます。

胸が高鳴るラブストーリーから、共感必至のリアルな人間模様まで、バラエティ豊かな作品をお得に楽しんでいただけるチャンスです。この機会に是非「めちゃコミック」で新たな女性向け漫画との出会いをお楽しみください。

「女性向け漫画 最大50%ポイント還元キャンペーン」の概要

● キャンペーン期間

2025年10月6日（月）00:00～2025年10月6日（月）23:59

● ポイント還元日

2025年11月10日(月)

● キャンペーン参加資格

以下のキャンペーン専用ページから「エントリー」されためちゃコミック会員のお客様

https://mechacomic.jp/point_back_campaigns/ptback_251006_girl

● ポイント還元率

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/614_1_e5334fce9a2d836e58b2f9ffe74a0507.jpg?v=202510061058 ]

● 対象作品

「めちゃコミック」WEB版で配信されている、少女漫画・女性漫画

● 注意事項

・「めちゃコミック」WEB版のみで実施します。「めちゃコミック」アプリ版は対象外です。

・対象作品の合計消費ポイントに応じた還元率で当該ポイントを還元します。

・対象作品購入後のエントリーは還元対象外となります。必ずエントリー後にご購入ください。

・本キャンペーンにより還元されるポイントの上限は最大5,000ポイントまでとなります。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。