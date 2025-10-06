アシックスが世界メンタルヘルスデーに「Everyday Escape」を提唱 遠くへ行かなくても15分程度身体を動かせば、誰でも手軽に心身を健やかに！





毎日の生活の中に心身を整える時間と場所を見つけよう！

ロンドン, 2025年10月6日 /PRNewswire/ -- アシックスは、このたび、「世界メンタルヘルスデー」を迎えるにあたり、すべての人々が心と身体の健康と充足を得られるよう、「Everyday Escape（エブリデイエスケープ）」を呼びかけます。これは、必ずしも遠方への旅行や高額な費用をかけずとも、毎日の生活の中に心と身体を整える時間や場所を見つけられるというメッセージです。

日本のストレス社会は深刻であり、2024年の厚生労働白書では心身の健康における最大のリスクとして「ストレス」を挙げた割合が15.6%と20年間で3倍に増えています。また、心の不調は、若い世代のほうが身近に感じているともされています。

今回は、みなさまの日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるよう、女優で作家のナターシャ・ロスウェル氏を「Everyday Escape Concierge（エブリデイエスケープコンシェルジュ）」として迎えました。ロスウェル氏は、誰もが手軽にウェルネスを享受できるよう、日々の生活に小さくとも意義のある運動の瞬間を取り入れるためのインスピレーションを発信していきます。これにより、遠くへ出かけたり高額な費用をかけたりすることなく、日常の中に心と身体を整える時間を見つける手助けをします。

昨今、旅を通じて心身の健康増進や精神的なリフレッシュ、ストレス解消を目的とした旅行（ウェルネス旅行）が世界的に人気を集めています。2025年のトラベロカの調査※1によると、日本ではウェルネス旅行に出かける52%の旅行者が、日常生活から意識的に離れ心身のバランスを整える体験（ウェルネスリトリート）を優先しており、歴史的な場所への訪問や自然を楽しむことに次いで、旅行の大きな動機となっています。

※1 TravelokaおよびYouGovによる調査「New Traveloka Study Unveils Shifting Travel Trends in Japan」

一方で、最近ウェルネス旅行に行った人々を対象にしたアシックスの調査※2では、日本人は1回あたり平均1,912km移動し、平均150,524円をウェルネス旅行・リトリートに費やしていることがわかりました。また、回答者の約3分の2（66%）が「ウェルネスリトリートはすべての期待を満たさなかった」と答え、70%が「ウェルネス効果はリトリートの直後、あるいは帰宅後まもなく消えた」と回答しました。また、ウェルネス旅行・リトリートにストレスを感じた人もおり、約3分の1（30%）が費用を、約4分の1（24%）が長距離移動をストレスの理由に挙げました。

※2 本調査は、過去1年間にウェルネス旅行またはウェルネスリトリートに参加した人々を対象に、2025年8月にオンラインで実施しました。調査は、英国、米国、オーストラリア、南アフリカ、シンガポール、フランス、ドイツ、アラブ首長国連邦、イタリア、ブラジル、オランダ、中国、日本、インドネシア、スペイン、スウェーデンの世界16カ国で実施し、計11,000人から回答を得ました。

これに対し、アシックスによる調査では、たった15分9秒運動することで精神状態にポジティブな影響を与える可能性があることが示されています※3。運動とメンタルヘルス研究の第一人者であるブレンドン・スタッブス博士（キングス・カレッジ・ロンドン所属）が監修した「Everyday Escape」のトライアル※4では、毎日15分程度の簡単な運動を行った参加者が、ウェルネス旅行と比較して、総合的な精神状態が21％も向上したと報告しています。また、71%が「日々の運動はストレス軽減により効果的だ」と答え、65%が「気分を高める効果が高い」と感じ、73%が「最近のウェルネス旅行後よりも、より長く精神的な充足感を感じた」と回答しました。

※3 2022年に実施した研究調査の結果。10の認知的および感情的特性（冷静さ、回復力、ポジティブさ、充実感、リラックス、自信、鋭敏さ、穏やかさ、集中度、エネルギッシュさ）を独自の方法でそれぞれ点数化。点数が高いほどポジティブな精神状態であるといえます。

※4「Everyday Escape」のトライアルは、2025年8月4日から18日にかけて実施されました。本トライアルには、2024年にウェルネス旅行またはウェルネスリトリートに参加した、英国、米国、オーストラリア在住の計17名が参加しました。

〇Everyday Escape Concierge ナターシャ・ロスウェル氏のコメント

私は、運動が身体だけでなく、心にもポジティブな影響を与えると信じています。もちろん、気分を良くするために何千ドルも費やしたり、地球の裏側まで飛行機に乗って行ったりすることもできます。でも、ただ外に出て身体を動かすだけでもよいのです。あなたの「Everyday Escape」は、ウォーキング、ストレッチ、あるいはキッチンで踊ることでも構いません。それはお金も手間もかからず、あなただけのものとして実践できます。ウェルネスは贅沢品であるべきではありません。誰もが毎日アクセスできるべきものです。身体を動かせば、日常から解き放たれ、気持ちが上向きになります。

〇ブレンドン・スタッブス博士のコメント

たった15分程度の運動がメンタルヘルスとWell-being（ウェルビーイング）に与える影響は信じられないほどです。「Everyday Escape」のトライアルは、簡単な運動がウェルネス旅行よりも効果的に気分を高め、ストレスを軽減できることを示しています。参加者全員が、今後も身体を動かすことを続けると答え、81%が次のウェルネスリトリートに行くことよりも、自分のWell-beingのために身体を動かすことを優先すると回答しました。1週間の旅行は短期的な高揚感をもたらすかもしれませんが、運動は長期的な恩恵をもたらします。

アシックスは、「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を創業哲学に掲げ、誰もが一生涯運動・スポーツに関わり心と身体が健康で居続けられる世界の実現をめざしています。また、創業哲学を表すブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body（サウンドマインドサウンドボディ）」には、身体を動かすことをより身近に感じてもらい、みなさまの日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるようにとの願いが込められています。世界メンタルヘルスデーをきっかけに、人々が私たちとともに「Everyday Escape」を実践してくれることを願っています。

〇特設サイト

http://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/soundmindsoundbody/everydayescape

（日本語リリース：クライアント提供）

