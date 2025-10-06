【10月5日・6日はデジタルの日】勤怠管理アプリ「カンリル」、大規模アップデートで複数企業切り替えやICカード・Slack打刻に対応

株式会社アンドエーアイ

モバイルアプリ開発及びAIサービスの開発を行う株式会社アンドエーアイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：西 真央、以下：当社）が提供する勤怠管理アプリ「カンリル」は、10月5日・6日の「デジタルの日」に、大規模アップデートを実施しました。今回のアップデートにより、複数企業間でのアカウント切り替えが可能となったほか、ICカードを利用した打刻機能やSlack連携による打刻機能を新たに追加。より柔軟で利便性の高い勤怠管理を実現し、企業の多様な働き方を支援します。

■ アップデートの背景

近年、複数の事業や拠点、店舗を展開する企業が増える中で、勤怠管理における「複数のアカウント管理」のニーズが高まっていました。また、社会保険労務士が複数の顧問先を担当する際にも、アカウントをシームレスに切り替えられることが求められていました。

さらに現場からは「より簡単で確実な打刻方法が欲しい」という声も寄せられており、今回の大規模アップデートではICカード打刻やSlack連携による打刻機能を追加。特に、これまでタイムカードや紙で勤怠を管理していた企業にとっては、ITに不慣れな従業員でもリーダーにカードをかざすだけで打刻できるため、簡単に導入できるデジタル化（DX）の第一歩として活用いただけます。

企業・従業員・社労士の三者にとって、利便性を大幅に高める内容となっています。

◼︎ 勤怠管理アプリ「カンリル」とは

「カンリル」は、従業員300名までの中小企業に向けた業界最安水準の勤怠管理サービスです。直感的なUIと柔軟な機能設定のサービスを圧倒的な低価格で提供することで、中小企業の効率的な勤怠管理を支援します。従業員1人あたり月額99円～で利用でき、専用端末不要ですぐにご利用いただけます。

サービス概要

名称：KANRIL（カンリル）

ホームページ：https://kanril.net/

完全版公開日：2024年2月1日

利用料金：30名あたり月額2,980円～

アプリダウンロード：

[iOS] https://x.gd/3lZSG

[Android] https://x.gd/H76gJ

[PC] https://web.kanril.net/

プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000060254.html

■ 新機能のご紹介

１. 企業切り替え機能

これまで「カンリル」は1企業単位での利用が基本でしたが、新たに複数企業間でアカウントを切り替えられる機能を追加しました。複数の事業や拠点、店舗を展開する企業はもちろん、複数の顧問先を担当する社会保険労務士にとっても、スムーズに勤怠データを確認・管理できるようになりました。

企業切り替え機能の画面イメージ

２. ICカード打刻機能

弊社がご用意する専用のICカードを、リーダーにかざすだけで出退勤を記録できる機能です。

スマートフォンやPCの操作が不要なため、ITツールに不慣れな従業員でも簡単に利用でき、現場での運用負担を軽減します。

また、タイムカードや紙での管理を行っていた企業にとっては、記録の確実性が高まり、不正や記録漏れの防止にもつながるシンプルなデジタル化（DX）の第一歩として活用いただけます。

ICカード打刻のイメージ画像３. Slack打刻機能

多くの企業で日常的に利用されているコミュニケーションツール「Slack」上から、「/出勤」「/退勤」といった簡単なコマンド入力で打刻できる機能です。

わざわざ「カンリル」アプリを開く必要がなく、業務フローに自然に組み込めるため、リモートワークやフレックス勤務の環境でも、さらにスムーズに利用できるようになります。

Slack打刻のイメージ画像

■ 株式会社アンドエーアイ

株式会社アンドエーアイは、「徹底した相手視点の品質でファンを増やす」をビジョンに掲げ、東京・大阪を中心にモバイルアプリ、および生成AIを使用したサービスの開発を行っています。AI活用では、「老若男女誰でも簡単に使えるAIサービス」を目指してChatGPTの組み込み、AIチャットボットの開発も行っており、世界をより良く変えるような歴史に残るプロダクトをつくるために日々開発を続けています。また、アプリ開発ではGoogleが提供するiOS、Android、Webに対応したアプリ開発のフレームワークであるFlutterを使用しており、企画からデザイン、開発、リリースまで、お客様に寄り添いながら効率的なアプリ開発を行なっています。

