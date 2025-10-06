『シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較』をmednoa（メドノア）無料ヘルスケアツールで公開
Hospitality Marketing Limitedは、“見た目とスタイル重視の指標”として美容・ファッション感度の高い方に注目される「シンデレラ体重」を簡単に計算できる無料ツール『シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較（ https://mednoa.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『mednoa（メドノア）無料ヘルスケアツール（ https://mednoa.com/tools ）』にて、2025年10月6日に公開いたしました。
シンデレラ体重とは、1990年代半ばに女性誌のダイエット特集で"モデル級の理想スタイル"として紹介され、その後SNSや美容サイトに拡散され定着した指標で、身長（m）×身長（m）×18（BMI＝18相当）で計算できます。
本ツール『シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較』では、性別を選択し、身長（cm）と体重（kg）を入力するだけで、シンデレラ体重計算を計算し、同時にBMIも表で表示します。
また、適正体重（標準体重）や同性の推定平均体重も横棒グラフで一目でチェックできるシンデレラ体重計算サイトです。
さらに、シンデレラ体重、適正体重、推定平均体重のBMI、および、各体重と入力した体重との差を"± kg"で色分け表示もされますので、どの指標に対してどれくらい差があるのかを簡単に確認でき、体重コントロールの目安になります。
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
日々の健康管理やダイエットの目標設定などにご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【その他、公開中のツール例】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://mednoa.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://mednoa.com/tools/taisibouritu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
mednoa（メドノア）無料ヘルスケアツール 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
