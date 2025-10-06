新潟で肉料理が万代シテイに集結！『にいがた肉の陣2025』を10/11（土）・12（日）・13（月祝）に開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331149&id=bodyimage1】
みんな大好き肉料理が万代シテイに集結！
この度、肉をテーマに豪華肉料理を集結させたイベント『にいがた肉の陣2025』を10月11日（土）・12（日）・13日（月祝）の3日間、新潟市万代シテイパークにて開催いたします。
まさに肉の合戦場！思う存分肉を味わえる！
『にいがた肉の陣2025』は、 その名の通り、肉をテーマに多種多様な肉料理が出店・販売されます。
肉好きにはもちろん、今まで出会ったことのない、特別な肉料理にも出会えるかも？
また、お子様に大人気の縁日コーナーや肉料理お買い上げ500円毎に万代シテイで使える1,000円分のお買物券が当たる、ガラポン抽選に参加できたりとご家族でも楽しめるコンテンツ盛り沢山です！
『にいがた肉の陣2025』
■会場：万代シテイパーク
■住所：新潟県新潟市中央区万代1丁目6-1
■日程：2025年10月11日（土）～13（月祝）
■時間：11:00-19:00
※10/13（月祝）の最終日は17:00迄
※入場無料
■主催：にいがた肉の陣実行委員会
■お問合せ：株式会社ライブポート
TEL:025-278-7922 （平日9:00～18:00）
配信元企業：株式会社ライブポート
