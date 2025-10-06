電動建設機械市場、2032年までに648億ドル規模へ急成長見込み
電動建設機械市場は、2023年に103.2億米ドルと評価され、2032年には648.2億米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.65％で拡大する見通しです。環境規制の強化、電動化技術の進歩、そして経済的メリットが成長の主要因となっています。特に欧州連合は1990年比で2030年までに温室効果ガスを55％削減し、2050年までにカーボンニュートラルを目指しており、この流れが建設分野にも大きく影響しています。
バッテリー技術の進化により、電動機械の稼働時間は延び、耐久性も改善しました。充電時間の短縮や低騒音性能も都市部の工事において高く評価され、需要を一層押し上げています。さらに、従来のディーゼル機械と比較して運用コストが低いことも採用を後押ししています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/5553
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331137&id=bodyimage1】
市場ダイナミクス
成長要因（ドライバー）
各国政府は厳格な排出規制を導入しており、ゼロエミッション機械への移行を加速させています。特に都市部の低排出ゾーンでは、電動建設機械は環境に優しい選択肢として高い需要を獲得しています。パリ協定などの国際的な枠組みも市場の拡大を後押ししています。
制約要因（リスク）
一方で、電動建設機械はディーゼル機械と比べて初期コストが高額です。特に中小規模の建設業者にとっては導入のハードルが依然として高い状況です。資金調達や補助制度が十分でない地域では、この課題が普及を遅らせる可能性があります。
セグメンテーション分析
種類別
2023年時点で**油圧ショベル（エクスカベーター）**が市場の38％以上を占め、最大シェアを獲得しました。掘削、搬送、解体など幅広い作業に不可欠であり、今後も持続的な需要が見込まれます。電動化が進むことで、低排出・低騒音の特性が都市部や環境規制の厳しいエリアで特に注目されています。
バッテリータイプ別
リチウムイオン電池が2023年に42％超のシェアを持ち、市場をリードしました。高エネルギー密度により長時間稼働が可能で、充電スピードや耐用年数でも優位性があります。これにより、稼働効率とコスト削減を両立できる点が、今後の成長を支える要因となっています。
電動建設機械市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/electric-construction-equipment-market-5553
地域別分析
アジア太平洋
アジア太平洋地域は2023年に32％以上のシェアを占め、市場をリードしました。中国、日本、韓国では都市化やインフラ開発が進み、環境政策の後押しも強いことから、電動建設機械の導入が加速しています。電動車両分野の技術革新も市場拡大に寄与しています。
北米
北米は今後最も成長が期待される地域です。米国やカナダでは、環境規制や政府のインセンティブが強力に作用し、電動機械の導入が急速に進んでいます。特に持続可能な建設活動への関心の高まりが、同市場の急拡大を支えています。
欧州
欧州は排出規制の最前線であり、持続可能な建設機械への移行を牽引しています。ドイツ、スウェーデン、フランスなどは公共インフラ事業に電動機械を積極的に導入しており、長期的な市場拡大が見込まれます。
競争環境
主要企業は以下の通りです：
Caterpillar Inc.（米国）
Komatsu Ltd.（日本）
AB Volvo（スウェーデン）
