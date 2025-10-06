設立1年で加盟30店舗へ急拡大した外構FCが加盟募集を本格強化開始。期間限定で加盟金を割引。YouTube集客で月100件の問い合わせを獲得する全ノウハウの提供

株式会社ノエル

外構・エクステリアの設計施工を手掛ける株式会社ノエル（所在地：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、YouTube集客を核とした外構エクステリア専門フランチャイズの全国加盟店募集を本格的に強化することを発表します。

設立1年未満で加盟店が30店舗に急拡大した実績あるビジネスモデルの全ノウハウを提供し、建設業界のDX化と事業者の収益構造改革を支援します。

これを記念し、期間限定で加盟金が10万円割引となるキャンペーンを開始いたします。

【「下請けのままでは、未来はない」多くの工務店が抱える問題】

「このまま下請けの仕事を続けていて、本当に事業は成長するのだろうか」

多くの工務店や建築関連企業の経営者が、口には出さずともそんな漠然とした不安を抱えています。

元請けからの厳しい価格交渉、不安定な仕事量、そして利益率の圧迫。

誠実な仕事をしても、その価値が正当に評価されにくい業界構造の中で、多くの事業者が疲弊しているのが現実です。

集客をしようにも、従来型のチラシや紹介だけでは限界が見えています。

一方で、デジタル化の波は建設業界にも確実に押し寄せているものの、何から手をつければ良いのか分からず、新たな一歩を踏み出せずにいる経営者は少なくありません。

これは、建設業界全体を覆う根深い課題となっています。

そんな旧態依然とした業界の常識に、一石を投じる企業があります。

愛知県一宮市に本社を構える、株式会社ノエルです。同社は、設立からわずか1年という驚異的なスピードで、全国に30店舗のフランチャイズ加盟店網を築き上げました。

その成功の核心にはある“武器”がありました。

【業界の常識を覆した一手。なぜ「YouTube」が集客最強の武器になったのか】

株式会社ノエル躍進の最大の原動力、それは「YouTube」の徹底活用です。

代表の三輪禎希氏は、フランチャイズ展開を開始する以前から、その可能性にいち早く着目し、戦略的に取り組んできました。

「独立当初はSEO対策から始め、次にインスタグラムが流行りだしたらいち早く本格導入しました。しかし、インスタグラムは参入障壁が低いため、すぐに競合が増え、差別化が難しくなりました。そこで、さらに参入障壁が高く、他社が簡単には真似できない領域はどこかと考えた末にたどり着いたのが、顔出しで情報を発信するYouTubeだったのです」

現在、ノエルのYouTubeチャンネル「ミワの庭」から生まれる問い合わせは、月間100件以上にのぼります。

動画本数は800本を超え、もはや他社の追随を許さない情報資産を築き上げています。

驚くべきは、この問い合わせ数が、フランチャイズ網の全国展開によってさらに加速しているという事実です。

これまでは施工エリアが限られていたため、問い合わせを断念していた全国の潜在顧客が、加盟店の誕生によって掘り起こされているのです。

「質より量」を徹底し、毎日投稿を続ける。

この地道で誠実な努力こそが、アナログと言われる建設業界において、最も強力なデジタルマーケティング戦略であることを、ノエルは証明しました。

【驚異の平均単価300万円。顧客が「喜んで」高額契約する秘密】

ノエルのフランチャイズモデルが提供する価値は、単なる集客数だけではありません。

その「質」にこそ、加盟店が成功を収める本質的な理由が隠されています。

株式会社ノエルが手がけるYouTubeチャンネル「ミワの庭」経由の案件は、平均顧客単価が300万円以上。

これは、数十万円から百万円が一般的とされる業界の常識をはるかに超える水準です。

なぜ、これほど高単価な契約が次々と成立するのでしょうか。三輪氏によれば、その鍵はYouTubeによる徹底した「顧客教育」にあると言います。

「家づくりにおいて、外構は一番最後。多くのお客様は、家に予算を使い果たし、外構には100万円程度しか残っていない、というケースがほとんどです。

しかし、私たちのYouTubeでは、『カーポートは大体50万円かかりますよ』『これだけの庭を作るなら、しっかり300万円は予算として確保しておくべきですよ』といった具体的な金額と知識を、施工事例の映像と共にお伝えしています。

これにより、お客様は家を建てる計画段階から、外構の正しい予算を住宅ローンに組み込んでくれるのです。」

知識を得たお客様は、ノエルに対して絶大な信頼を寄せた「ファン」として問い合わせをしてきます。

そのため、無理なアップセルや価格交渉はほとんど発生せず、極めて高い成約率を実現。

これは、営業活動に大きな負担を抱えていた加盟店にとって、計り知れないメリットとなっています。

【集客だけではない。脱退率0%を誇る、盤石のビジネスモデル】

ノエルのフランチャイズが提供する強みは、集客や案件の質に留まりません。加盟店が安定して利益を出し続けられる、盤石なビジネスモデルが構築されています。

その一つが、共同仕入れによる圧倒的なコスト競争力です。

本部が一括でメーカーと交渉することで、例えばカーポートなどの主要製品を定価の50%オフといった、個々の事業者では実現不可能な価格で仕入れることができます。

この価格メリットは、そのまま加盟店の利益率向上に直結します。

加盟金は120万円（税別）、月額ロイヤリティは6万円（税別）。

この投資の回収スピードは驚異的です。

「弊社のビジネスモデルは、年間の費用をすべて含めても、平均単価である300万円の案件を年に1件受注すればペイできるように設計されています。加盟金を含めても、年間2件です。実際には、多くの加盟店に月2、3件の送客を行っているため、最短1ヶ月での投資回収も十分に可能です」

この圧倒的な収益性の高さと手厚いサポート体制を証明するように、サービス開始から現在に至るまで、加盟店の脱退は出ていません。

「脱退率0%」という事実が、このビジネスモデルの成功を何よりも雄弁に物語っています。

【代表・三輪禎希が語る未来。「外構で後悔する人をなくす」という理念が、業界を変える】

なぜ、三輪氏はこれほどまでに練り上げられたノウハウを、フランチャイズという形で公開するのでしょうか。

その根底には、自身の原体験から生まれた強い想いがあります。

「私たちの究極的な目標は、『外構で失敗・後悔する人を一人でも減らすこと』です。家は、多くの人にとって一生に一度の買い物。しかし、知識がないばかりに予算配分を間違えたり、質の低い業者を選んでしまったりして、後悔している方が後を絶ちません。私たちはYouTubeでの情報発信を通じて、お客様が正しい知識を持ち、賢い選択ができる世界を目指しています」

この理念は、加盟店の成功にもつながっています。

正しい知識を持ったお客様と、確かな技術を持つ加盟店が出会うことで、双方にとって満足度の高い価値が生まれる。

ノエルのフランチャイズは、単なるビジネスではなく、施主、そして加盟店の双方を「失敗と後悔」から救い出し、建設業界全体の価値を向上させるための挑戦なのです。

【新たな挑戦を応援する、期間限定キャンペーンを開始】

株式会社ノエルは、この新たな挑戦に共に挑むパートナーを全国から広く募集します。

旧来の業界構造から脱却し、自社の力で未来を切り拓きたいと考える、意欲ある経営者からの連絡を心待ちにしています。

今回の加盟募集本格強化を記念し、この記事をご覧いただいた方限定で、加盟金120万円（税別）を110万円（税別）に値引きするキャンペーンを期間限定で実施いたします。

キャンペーン期間は、10月1日から10月31日までです。

建設業界の未来を、共に創造しませんか。



まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社ノエルでは、全国の施主様からのご相談を随時受け付けております。ハウスメーカーとの打ち合わせでお悩みの方、適正な予算が知りたい方など、お気軽にご連絡ください。

【会社名：株式会社ノエル 会社概要】

会社名：株式会社ノエル

代表者名：三輪禎希

所在地：〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺坊ケ池18-1

HP：https://noel-garden.jp/

電話番号：0586-85-5764

メールアドレス：info@noel-garden.jp